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Bosna'daki soykırımı inkar eden Handke'ye ödül verilmesi protesto edildi

6 saat önce

Nobel ödülleri verilen bina önündeki güvenlik önlemleri Avusturyalı yazar Peter Handke'yi protesto eden vatandaşlar ve dövizler STOCKHOLM - Bosna Hersek'te yaşanan soykırımı inkar eden ve her fırsatta eski Sırp lider Slobodan Milosevic'e duyduğu hayranlığı dile getiren Avusturyalı yazar...

Nobel ödülleri verilen bina önündeki güvenlik önlemleri

Avusturyalı yazar Peter Handke'yi protesto eden vatandaşlar ve dövizler STOCKHOLM - Bosna Hersek'te yaşanan soykırımı inkar eden ve her fırsatta eski Sırp lider Slobodan Milosevic'e duyduğu hayranlığı dile getiren Avusturyalı yazar Peter Handke, Nobel ödül töreni sırasında İsveç'in başkenti Stockholm'de bir grup tarafından protesto edildi.

Bosna'daki soykırımı inkar eden Handke'ye ödül verilmesi protesto edildi

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Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 08:04 Kaynak: AA
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