Bosna derbisinde gülen Saraybosna oldu

Ligde Saraybosna 56 puanla zirvede yer alırken, Zeljeznicar ise 40 puanla 7. sırada yer aldı.

Zeljeznicar, 72. dakikada Luka Juricic ile farkı 2'ye indirse de mücadele Saraybosna'nın 3-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

İlk yarıda daha etkili olan Saraybosna, Mathias Fanimo'nun 38. dakikada attığı golle öne geçti, Jasmin Mesanovic'in 45+1. dakikadaki golüyle devreyi 2-0 önde kapattı.

Başkent Saraybosna'daki Asim Ferhatovic Hase Stadı'nda oynanan derbide Saraybosna ile Zeljeznicar karşı karşıya geldi.

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