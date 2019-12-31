Bosna eski Sırp generali Srebrenitsa Katliamına katılmakla suçladı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Bosna eski Sırp generali Srebrenitsa Katliamına katılmakla suçladı - Son Dakika Dünya

Bosna eski Sırp generali Srebrenitsa Katliamına katılmakla suçladı

6 saat önce

Bosna Hersek Savaş Suçları Savcılığı, eski Sırp general Milomir Savciç’i Bosna Savaşı sırasında 8 binden fazla Müslüman sivilin Sırp askerler tarafından katledildiği Srebrenitsa Katliamına katılmakla suçladı.

Bosna eski Sırp generali Srebrenitsa Katliamına katılmakla suçladı, System.String[]

Bosna Hersek Savaş Suçları Savcılığı, eski Sırp general Milomir Savciç'i Bosna Savaşı sırasında 8 binden fazla Müslüman sivilin Sırp askerler tarafından katledildiği Srebrenitsa Katliamına katılmakla suçladı.


Savciç'in ömür boyu hapis cezasına çarptırılan Bosnalı Sırpların eski lideri Ratko Mladiç'e soykırımda yardım ettiğini belirten savcılık, o dönemde Bosnalı Sırp Ordusu komutanı olan Milomir Savciç'i, Srebrenitsa'nın Doğu bölgesinde, Birleşmiş Milletler (BM) koruması altındaki Müslüman Boşnak erkek ve gençleri yakalayıp öldürmekle suçluyor.

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Srebrenitsa, Saraybosna, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 07:35 
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