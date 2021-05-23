Bosna Hersek 1. Futbol Ligi'nde Borac şampiyonluğunu ilan etti - Son Dakika

Bosna Hersek 1. Futbol Ligi'ni 66 puanla birinci tamamlayan Borac'ı, ülkenin köklü kulüplerinden Sarajevo 62 puanla takip ediyor.

Borac, 37. dakikada Stojan Vranjes ve 59. dakikada Panagiotis Moraitis'in kaydettiği gollerle karşılaşmadan zaferle ayrılırken, ikinci yarıda stadyuma seyirci de alındı.

Banja Luka'da stadyumda Tuzla City'i konuk eden Borac, karşılaşmayı 2-0 kazanarak 10 yıl sonra yeniden şampiyon oldu.

BANJA Bosna Hersek'in Borac Kulübü, 1. Futbol Ligi'nin bitimine 1 hafta şampiyonluğunu ilan etti.

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