Bosna Hersek: 54-64

SALON: Rhenus

HAKEMLER: Maj Kazuko Forsberg (Danimarka), Marek Kukelcik (Slovakya), Esperanza Mendoza Holgado (İspanya)

3'ÜNCÜ PERİYOT: 44-38

FIBA 2021 Kadınlar Avrupa Şampiyonası C Grubu'nda mücadele eden A Milli Kadın Basketbol Takımı, ikinci maçında karşılaştığı Bosna Hersek'e 64-54'lük skorla mağlup oldu. Fransa'nın Strasbourg kentinde oynanan müsabakaya Ay-yıldızlılar; Olcay Çakır Turgut, Pelin Derya Bilgiç, Meltem Yıldızhan, Tuğçe Canıtez ve İnci Güçlü beşiyle başladı. Bosna Hersek, mücadelenin ilk periyodunu 17-8, ilk yarısını da 27-26 önde tamamladı. İkinci yarıya daha iyi başlayan taraf Milliler oldu. Üst üste bulduğu sayılarla öne geçen Türkiye, final periyoduna 44-38'lik skorla önde girdi. Son periyotta hücumda daha etkin bir görüntü çizen Bosna Hersek, Türkiye'ye sadece 10 sayı izni verdi ve mücadeleden 64-54'lük skorla galip ayrıldı. Millilerde; Melis Gülcan 17 ve Bahar Çağlar Ökten 9 sayı kaydetti. Bosna Hersek'te ise Jonquel Jones 22 sayıyla mücadeleyi noktaladı. Türkiye, gruptaki 3'üncü maçında 20 Haziran Pazar günü Belçika ile karşılaşacak. Mücadele TSİ 16.00'da başlayacak.