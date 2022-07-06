Bosna Hersek Anayasa Mahkemesinden entite düzeyinde kuruma izin çıkmadı - Son Dakika
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Bosna Hersek Anayasa Mahkemesinden entite düzeyinde kuruma izin çıkmadı

06.07.2022 22:45
Bosna Hersek Anayasa Mahkemesinden entite düzeyinde kuruma izin çıkmadı

Bosna Hersek Anayasa Mahkemesi, ülkedeki iki entiteden biri olan Sırp Cumhuriyeti'nin (RS) devlete ait yetkileri ihlal ederek kendine ait İlaç ve Tıbbi Malzeme Kurumu kurmasına ilişkin yasayı askıya aldığını açıkladı.

Bosna Hersek Anayasa Mahkemesi, ülkedeki iki entiteden biri olan Sırp Cumhuriyeti'nin (RS) devlete ait yetkileri ihlal ederek kendine ait İlaç ve Tıbbi Malzeme Kurumu kurmasına ilişkin yasayı askıya aldığını açıkladı.

Mahkemeden yapılan açıklamada, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Sefik Dzaferovic'in talebi üzerine, yasanın anayasaya aykırı olup olmadığının değerlendirildiği ifade edilerek, RS'deki yasanın, hüküm verilene dek askıya alındığı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca kararın nihai hüküm niteliğinde olmadığı vurgulandı.

Dzaferovic, yaptığı açıklamada, yasanın ilaç ve tıbbi malzeme konusunda anayasaya aykırı paralel bir altyapı sisteminin kurulmasına önayak olduğu gerekçesiyle mahkemeye başvurduğunu belirterek, "Beklenen bir karardı. Ülkedeki tüm kurumlardan Anayasa Mahkemesinin kararına saygı duymalarını bekliyorum." dedi.

Anayasa Mahkemesi, daha önce RS ordusu kurulması ve entitenin kendi Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunu oluşturması yönündeki entite meclisi kararlarını da iptal etmişti.

Konseyin Sırp üyesi Milorad Dodik'in liderliğinde daha önce, ulusal düzeyde yetkili Bosna Hersek İlaç ve Tıbbi Malzeme Kurumunun yetkilerini RS bünyesinde kurulacak yeni bir kuruma devretmeye ilişkin kanun teklifinin RS Meclisinde kabul edilmesi sağlanmıştı.

Entite düzeyinde kurulacak kurumlar, RS'nin "paralel" devlet hazırlığı olarak görülüyor.

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Kaynak: AA

Anayasa Mahkemesi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bosna Hersek Anayasa Mahkemesinden entite düzeyinde kuruma izin çıkmadı - Son Dakika

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