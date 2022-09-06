Bosna Hersek, AB Sivil Koruma Mekanizmasına katıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Bosna Hersek, AB Sivil Koruma Mekanizmasına katıldı

06.09.2022 13:59
Bosna Hersek, AB Sivil Koruma Mekanizmasına katıldı

Bosna Hersek, Avrupa Birliği (AB) Sivil Koruma Mekanizmasına "tam üye" sıfatıyla dahil oldu.

Bosna Hersek, Avrupa Birliği (AB) Sivil Koruma Mekanizmasına "tam üye" sıfatıyla dahil oldu.

AB Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, doğal afet gibi durumlarda dayanışma için kurulan mekanizmanın yeni üyesi Bosna Hersek oldu.

Bosna Hersek daha önce AB Sivil Koruma Mekanizmasının yardım alan üyesiydi ancak bundan böyle "tam üye" olarak ihtiyaç halinde talep eden ülkelere yardım da gönderecek.

Bosna Hersek'in mekanizmaya katılımı için bugün AB Komisyonunun kriz yönetiminden sorumlu üyesi Janez Lenarcic'in katılımıyla Saraybosna'da imza töreni düzenlenecek.

Lenarcic, Bosna Hersek'in katılımıyla ilgili açıklamasında, Avrupa genelinde bu yıl doğal afetlerin sayısının arttığını, kıta genelinde orman yangınlarıyla birlikte ciddi kuraklık yaşandığını hatırlattı.

Böyle bir zamanda birlikte hareket etmenin önemine işaret eden Lenarcic, Bosna Hersek'in mekanizmaya katılmasından diğer ülkelerin de faydalanacağını belirtti.

AB Sivil Koruma Mekanizmasında 27 AB ülkesi dışında İzlanda, Norveç, Sırbistan, Kuzey Makedonya, Karadağ, Türkiye ve son üye olarak Bosna Hersek yer alıyor. Mekanizma yangın, sel, deprem gibi doğal afetlere hazırlık ve bunlara karşılık verilmesi gibi amaçlar için kullanılıyor.

YORUMLAR
500
Son dakika haberleri! Sansasyonel eylem için Yunanistan'dan Türkiye'ye gönderilen PKK'lı terörist adliyeye gönderildi Son dakika haberleri! Sansasyonel eylem için Yunanistan'dan Türkiye'ye gönderilen PKK'lı terörist adliyeye gönderildi Ece Ronay'ı taciz ettiği iddiasıyla suçlanan Mehmet Ali Erbil hakkında zorla getirme kararı çıkartıldı Ece Ronay'ı taciz ettiği iddiasıyla suçlanan Mehmet Ali Erbil hakkında zorla getirme kararı çıkartıldı Yenikapı'da feci kaza İETT otobüsü çok sayıda araca çarptı: 14 yaralı Yenikapı'da feci kaza İETT otobüsü çok sayıda araca çarptı: 14 yaralı
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bosna Hersek, AB Sivil Koruma Mekanizmasına katıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
13:40 Rusya'dan Türk Lirası hamlesi: Rezervlerde daha fazla kullanılması konusu incelenecek
13:10 Ataşehir Belediyesi çalışanları, yüzde 110'luk zammı halay çekerek kutladı
13:09 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den dikkat çeken EYT açıklaması: Tek bir formül üzerinde duruyoruz, Aralık ayı gibi gündeme gelir
13:06 Yenikapı'da feci kaza İETT otobüsü çok sayıda araca çarptı: 14 yaralı
13:02 Damattan kahkahaya boğan hareket! Gelin öylece kalakaldı
12:40 Ece Ronay'ı taciz ettiği iddiasıyla suçlanan Mehmet Ali Erbil hakkında zorla getirme kararı çıkartıldı
12:15 Davası sil baştan başlayan suç örgütü lideri Adnan Oktar savunmasında ne demek istedi? "Korkmayan yiğit hakimlere teşekkür ediyorum"
12:00 3 yıla kadar hapsi isteniyor! Gülşen, 21 Ekim'de hakim karşısına çıkacak
11:57 Ankaragücü-Beşiktaş maçında sahaya girip futbolculara saldıran holiganın 3 yıla kadar hapsi istendi
11:46 Beşiktaş'tan kanada Premier Lig takviyesi! Nathan Redmond İstanbul'a geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.09.2022 14:00:00. #1.13#
SON DAKİKA: Bosna Hersek, AB Sivil Koruma Mekanizmasına katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement