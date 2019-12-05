Son Dakika Haberleri: Bosna Hersek Bakanlar Konseyinin yeni başkanı Zoran Tegeltija oldu
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Bosna Hersek Bakanlar Konseyinin yeni başkanı Zoran Tegeltija oldu

6 saat önce

Bosna Hersek Bakanlar Konseyinin yeni başkanı, Sırp partisi Bağımsız Sosyal Demokratlar Birliğinden (SNSD) Zoran Tegeltiya oldu.

Bosna Hersek Bakanlar Konseyinin yeni başkanı Zoran Tegeltija oldu, System.String[]

Bosna Hersek Bakanlar Konseyinin yeni başkanı, Sırp partisi Bağımsız Sosyal Demokratlar Birliğinden (SNSD) Zoran Tegeltiya oldu.

Bosna Hersek Temsilciler Meclisinin olağanüstü oturumunda düzenlenen oylamada, meclis üyelerinin 28'i "evet", 8'i "hayır" oyu kullanırken 2 üye çekimser kaldı.

Meclis oturumunda konuşma yapan Tegeltija, başkanlığı döneminde ülkenin sosyo-ekonomik gelişimine katkı sağlamaya çalışacağını söyledi.

NATO ile ilişkilerin ülke çıkarlarına uygun biçimde şekillendirilmesi gerektiğini kaydeden Tegeltija, "Hukukun üstünlüğü, Dayton Barış Anlaşması, Bosna Hersek Anayasası ve tüm düzeylerdeki devlet kurumlarının yetkilerine saygı duyuyorum." dedi.

Bosna Hersek'te geçen yıl ekim ayında yapılan genel seçimin ardından ülkedeki en büyük Boşnak, Sırp ve Hırvat siyasi partiler yeni hükümetin kurulması noktasında kasım ayında uzlaşma sağlamış, Devlet Başkanlığı Konseyi, Tegeltija'yı yeni hükümeti kurmakla görevlendirmişti.

Bosna - Hersek, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 04:52 Kaynak: AA
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