BOSNA HERSEK - Balkanlar'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri - Son Dakika

Balkan ülkeleri Bosna Hersek, Sırbistan, Hırvatistan ve Arnavutluk'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir dizi etkinlik düzenlendi.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki tarihi Başçarşı Meydanı'nda Yunus Emre Enstitüsü'nün katkılarıyla Anadolu Ajansının 15 Temmuz'u anlatan fotoğraflarından oluşan serginin açılışı yapıldı.

Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşavirliği de başkentte Bosna Hersek'in ilk cumhurbaşkanı merhum Aliya İzetbegoviç'in kabrinin de bulunduğu Kovaçi Şehitliğinde şehitler için dua programı düzenlendi.

Programa katılan Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Sadık Babür Girgin, 15 Temmuz şehitlerini Boşnaklarla beraber andıklarını ifade ederek, "Bu menfur terörist darbe girişiminin unutulmaması gerekiyor. FETÖ ile mücadele devam ediyor, edecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın söylediği gibi etkisiz kalana kadar." dedi.

Din Hizmetleri Müşavirliği daha sonra, Saraybosna'daki tarihi Gazi Hüsrev Bey Camisinde 15 Temmuz şehitleri için dua programı icra etti. Programda Kakanj İslam Birliği bünyesindeki hafızlık kursu öğrencileri hatim duası okudu.

Türk Diyanet Vakfı'nın (TDV) katkılarıyla Bosna Hersek genelinde yapılan camilerde de dua programı düzenlenirken, TDV'nin Boşnakçaya tercüme edilen FETÖ ve DAEŞ kitapçıkları bilgilendirme amaçlı halka dağıtıldı.

Bosna Hersek'in Mostar kentinde de Mostar Başkonsolosu Yaşar Ergün'ün ev sahipliğinde YEE ve Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ'nin (KAYMEK) katkılarıyla düzenlenen anma programında 15 Temmuz şehitleri dualarla anıldı.

Sırbistan'da 15 Temmuz şehitleri anısına satranç turnuvası

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da da 15 Temmuz dolayısıyla satranç turnuvası düzenlendi.

Türkiye'nin Belgrad Büyükelçiliği himayesinde, Sırbistan Satranç Federasyonu ve Belgrad Engelli Sporcular Federasyonu iş birliğinde Yunus Emre Enstitüsü'nde düzenlenen turnuvada, birinciliği Vera Vujovic, ikinciliği Visnja Varinac, üçüncülüğü ise Novak Dumbeloviç elde etti.

Etkinliğe katılan Büyükelçi Hami Aksoy, burada yaptığı konuşmada, FETÖ'nün hain darbe girişimi hakkında bilgi vererek, Sırbistan'a FETÖ ile mücadeledeki desteğinden ötürü teşekkür etti.

Hırvatistan'da anma töreni ?

Hırvatistan'da ise 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma töreni düzenlendi.

Türkiye'nin Zagreb Büyükelçisi Mustafa Babür Hızlan ve Türk kurumlarının temsilcilerinin katılımıyla Büyükelçilik binasında düzenlenen törende, 15 Temmuz şehitleri anısına saygı duruşunda bulunuldu.

Büyükelçi Hızlan, beş yıl önce gerçekleştirilen darbe girişiminin, Türkiye'nin modern tarihinde gerçekleşen en kanlı terör saldırısı olduğunu belirtti.

FETÖ'nün Türkiye'den başka ülkelerde de faaliyet gösterdiğine işaret eden Hızlan, Hırvatistan'a, darbe girişimini kınaması ve Türkiye'nin FETÖ ile mücadelesine destek vermesi dolayısıyla teşekkür etti.

Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Yörük'ten FETÖ uyarısı

Türkiye'nin Tiran Büyükelçiliği himayelerinde Arnavutluk'un başkenti Tiran'daki suni göl kıyısında bulunan 15 Temmuz Demokrasi Parkı'nda düzenlenen anma törenine büyükelçi Murat Ahmet Yörük ile Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, çok sayıda Türk ve Arnavut katıldı.

Yörük, burada yaptığı konuşmada, darbe girişimine karşı Türk milletinin verdiği destansı mücadelede hayatını kaybeden 251 şehidin aziz hatıraları ile binlerce gazinin kahramanlığını anmak için toplandıklarını söyledi.

1970'li yıllardan bu yana devletin tüm kurumlarına sızmış ve pusuda beklemiş FETÖ'nün kontrolündeki teröristlerin beş yıl önce Türkiye'deki demokratik ve anayasal düzeni yıkmak için ülke tarihinin en kanlı eylemini gerçekleştirdiğini anımsatan Yörük, "Çok şükür ki bu hain darbe girişimi sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, hükümetimizin ve meclisimizin kararlı duruşuyla demokrasiyi, anayasal düzeni ve milli bütünlüğümüzü korumak için canları pahasına sokaklara dökülen milyonlarca vatandaşımızın çabalarıyla akim bırakıldı." diye konuştu.

Yörük, FETÖ'nün Arnavutluk'ta da halen bir yapılanmasının bulunmasından derin bir üzüntü duyduklarını vurgulayarak, Türk hükümetinin ve büyükelçiliğinin çabalarıyla son dönemde Arnavutluk makamları ile kamuoyunda FETÖ'ye karşı git gide artan bir farkındalık oluştuğunu memnuniyetle gözlemlediğini aktardı.

Kosova'da da anma töreni düzenlendi

Türkiye'nin Priştine Büyükelçiliği tarafından düzenlenen törende saygı duruşu ve milli marşlarının okunmasının ardından katılımcılara FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirdiği darbe girişimi sırasında AA tarafından çekilen ve FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'i gerçek yüzünü anlatan görüntüler izletildi.

Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Çağrı Sakar, Türkiye'nin bugün daha güçlü, güvenli ve istikrarlı bir ülke haline geldiğini belirterek, Türkiye'deki omurgası çökertilen hain terör şebekesinin Türkiye'yi kötüleyerek yurt dışında ayakta kalmaya çalıştığına dikkati çekti.

Sakar, yurt dışında da FETÖ terör örgütüne karşı çalışmalarının aralıksız sürdüğünü belirterek şöyle konuştu:

"Bunun uzun soluklu çaba gerektireceğinin bilincindeyiz. Bununla birlikte şimdiden kırk iki ülkede FETÖ'nün sözde okulları kapatılmış. Bunların yirmisi Maarif vakfına devredilmiştir. FETÖ yalnızca ülkemizde değil uluslararası arenada terör örgütü olarak kabul edilmeye başlanmıştır. Örgütün kendini gizlediği maskenin gerisindeki suç şebekesinin açığa çıkarılmasıyla üçüncü ülkelere sınır dışı edilenlerin yanı sıra yirmiden fazla ülkeden yüz yirmiden fazla FETÖ mensubu yargılanmaları için Türkiye'ye sınır dışı edilmiştir."