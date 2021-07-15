Balkanlar'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri - Son Dakika

Balkan ülkeleri Bosna Hersek, Sırbistan, Hırvatistan ve Arnavutluk'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlikler düzenlendi.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki tarihi Başçarşı Meydanı'nda Yunus Emre Enstitüsünün (YEE) katkılarıyla Anadolu Ajansının 15 Temmuz'u anlatan fotoğraflarından oluşan serginin açılışı yapıldı.

Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşavirliği de Bosna Hersek'in ilk cumhurbaşkanı merhum Aliya İzetbegoviç'in kabrinin de bulunduğu Kovaçi Şehitliği'nde dua programı düzenledi.

Programa katılan Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Sadık Babür Girgin, 15 Temmuz şehitlerini Boşnaklarla beraber andıklarını ifade ederek "Bu menfur terörist darbe girişiminin unutulmaması gerekiyor. FETÖ ile mücadele devam ediyor, edecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın söylediği gibi etkisiz kalana kadar." dedi.

Din Hizmetleri Müşavirliği, daha sonra Saraybosna'daki tarihi Gazi Hüsrev Bey Camisi'nde 15 Temmuz şehitleri için dua programı icra etti. Programda Kakanj İslam Birliği bünyesindeki hafızlık kursu öğrencileri hatim duası okudu.

Türk Diyanet Vakfının (TDV) katkılarıyla Bosna Hersek genelinde camilerde de dua programı düzenlenirken TDV'nin Boşnakçaya tercüme edilen FETÖ ve DEAŞ kitapçıkları, bilgilendirme amacıyla halka dağıtıldı.

Bosna Hersek'in Mostar kentinde de Mostar Başkonsolosu Yaşar Ergün'ün ev sahipliğinde YEE ve Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ'nin (KAYMEK) katkılarıyla düzenlenen programda 15 Temmuz şehitleri dualarla anıldı.

Sırbistan'da 15 Temmuz şehitleri anısına satranç turnuvası

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da 15 Temmuz dolayısıyla satranç turnuvası düzenlendi.

Türkiye'nin Belgrad Büyükelçiliği himayesinde, Sırbistan Satranç Federasyonu ve Belgrad Engelli Sporcular Federasyonu iş birliğinde YEE'de düzenlenen turnuvada, birinciliği Vera Vujovic, ikinciliği Visnja Varinac, üçüncülüğü ise Novak Dumbeloviç elde etti.

Etkinliğe katılan Büyükelçi Hami Aksoy, burada yaptığı konuşmada, FETÖ'nün hain darbe girişimi hakkında bilgi vererek Sırbistan'a FETÖ ile mücadeledeki desteğinden ötürü teşekkür etti.

Hırvatistan'da anma töreni ?

Hırvatistan'da da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma töreni düzenlendi.

Türkiye'nin Zagreb Büyükelçisi Mustafa Babür Hızlan ve Türk kurumlarının temsilcilerinin katılımıyla Büyükelçilik binasında düzenlenen törende, 15 Temmuz şehitleri anısına saygı duruşunda bulunuldu.

Büyükelçi Hızlan, 5 yıl önce yapılan darbe girişiminin, Türkiye'nin modern tarihindeki en kanlı terör saldırısı olduğunu belirtti.

FETÖ'nün Türkiye'den başka ülkelerde de faaliyet gösterdiğine işaret eden Hızlan, Hırvatistan'a, darbe girişimini kınaması ve Türkiye'nin FETÖ ile mücadelesine destek vermesi dolayısıyla teşekkür etti.

Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Yörük'ten FETÖ uyarısı

Türkiye'nin Tiran Büyükelçiliği himayelerinde Arnavutluk'un başkenti Tiran'daki suni göl kıyısında bulunan 15 Temmuz Demokrasi Parkı'nda düzenlenen anma törenine büyükelçi Murat Ahmet Yörük ile Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, çok sayıda Türk ve Arnavut katıldı.

Yörük, burada yaptığı konuşmada, darbe girişimine karşı Türk milletinin verdiği destansı mücadelede hayatını kaybeden 251 şehidin aziz hatıraları ile binlerce gazinin kahramanlığını anmak için toplandıklarını söyledi.

1970'li yıllardan bu yana devletin tüm kurumlarına sızmış ve pusuda beklemiş FETÖ'nün kontrolündeki teröristlerin, beş yıl önce Türkiye'deki demokratik ve anayasal düzeni yıkmak için ülke tarihinin en kanlı eylemini gerçekleştirdiğini anımsatan Yörük, "Çok şükür ki bu hain darbe girişimi Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, hükümetimizin ve meclisimizin kararlı duruşuyla demokrasiyi, anayasal düzeni ve milli bütünlüğümüzü korumak için canları pahasına sokaklara dökülen milyonlarca vatandaşımızın çabalarıyla akim bırakıldı." diye konuştu.

Yörük, FETÖ'nün Arnavutluk'ta da halen bir yapılanmasının bulunmasından derin üzüntü duyduklarını vurgulayarak Türk hükümetinin ve büyükelçiliğinin çabalarıyla son dönemde Arnavutluk makamları ile kamuoyunda FETÖ'ye karşı gitgide artan bir farkındalık oluştuğunu, memnuniyetle gözlemlediğini aktardı.

Kosova'da da anma töreni düzenlendi

Kosova'da Türkiye'nin Priştine Büyükelçiliği tarafından düzenlenen törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı ve Kosova milli marşının okunmasının ardından katılımcılara FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'da yapılan darbe girişimi sırasında AA tarafından çekilen ve FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'i gerçek yüzünü anlatan görüntüler izletildi.

Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Çağrı Sakar, Türkiye'nin bugün daha güçlü, güvenli ve istikrarlı bir ülke haline geldiğini belirterek Türkiye'deki omurgası çökertilen hain terör şebekesinin Türkiye'yi kötüleyerek yurt dışında ayakta kalmaya çalıştığına dikkati çekti.

Sakar, yurt dışında da FETÖ terör örgütüne karşı çalışmalarının aralıksız sürdüğünü belirterek şöyle konuştu:

"Bunun uzun soluklu çaba gerektireceğinin bilincindeyiz. Bununla birlikte şimdiden 42 ülkede FETÖ'nün sözde okulları kapatılmış. Bunların 20'si Maarif Vakfına devredilmiştir. FETÖ yalnızca ülkemizde değil, uluslararası arenada terör örgütü olarak kabul edilmeye başlanmıştır. Örgütün kendini gizlediği maskenin gerisindeki suç şebekesinin açığa çıkarılmasıyla üçüncü ülkelere sınır dışı edilenlerin yanı sıra yirmiden fazla ülkeden yüz yirmiden fazla FETÖ mensubu, yargılanmaları için Türkiye'ye sınır dışı edilmiştir."