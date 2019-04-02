Bosna Hersek Başbakanı Zvizdiç Fetih Müzesi'ni Ziyaret Etti

Denis Zvizdiç: "Bu Eser Adeta Tarih Dersi Niteliği Taşıyor"

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Bosna Hersek Başbakanı Denis Zvizdiç'i Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nde ağırladı. Fetih Müzesi girişinde karşıladığı Zvizdiç'e müze hakkında bilgiler veren Başkan Dündar,Fetih Müzesi'nin dünyanın en büyük tam panoramik müzesi olduğunu söyledi. 42 metre açıklığıyla dünyanın en büyük kubbesinin de yine Fetih Müzesi'ne ait olduğunu ifade eden Başkan Dündar, "Fetih Müzesi, iç içe geçmiş iki ayrı bina olarak inşa edildi. Kubbe kısmı 6 ayak üzerine oturtuldu. Bunlar, Bursa'da metfun 6 padişahı simgeliyor. Kubbenin altındaki amfi sahne aynı zamanda 1000 kişilik gösteri merkezi olarak kullanılıyor" dedi. Müzedeki İznik çinileri hakkında da Zvizdiç'e bilgiler veren Başkan Dündar, daha sonra Bosna Hersek Bakanlar Kurulu Başkanını Osmanlı döneminin önemli olaylarının resmedildiği kronolojik sergi salonunu gezdirdi.

Denis Zvizdiç de Bursa'nın fethinin panoramik resim ile tasvir edildiği müzenin kubbe bölümüne çıktığında ise büyük hayranlık ve şaşkınlık yaşadı. Tam panoramik olmasından dolayı kubbeye çıktığında bir süre şaşkınlık yaşayan Zvizdiç, panoramik resimde yer alan 10 bin figürün arasında adeta kayboldu. Bursa'nın 23 yıl süren kuşatma sonunda kan dökülmeden el değiştirdiği tarihi buluşma gününü tasvir eden panoramik resmi dikkatlice inceleyen Zvizdiç, 693 yıl öncesinin Bursa'sına tanıklık etti.

Panorama 1326 Bursa'yı çok beğendiğini ifade eden Zvizdiç, "Misafirperverliği için hem kendim hem de Bosna Hersek halkı adına Türk halkına çok teşekkür ediyorum.En son 6 yıl önce Bursa'ya gelmiştim. Şimdi geldiğimde görüyorum ki, Bursa çok gelişmiş. Bu gelişmişlik aslında tüm Türkiye'nin gelişmişliğinin bir yansımasıdır. Ben bu gelişmişliği kente sağlayan tüm belediye başkanlarını tebrik ediyorum dedi. Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi hakkında da düşüncelerini ifade eden Zvizdiç, "Harika bir eser olmuş. Bu eser adeta tarih dersi niteliği taşıyor. Böyle güzel bir eseri gezme fırsatı bulduğum için çok mutluyum. Bir millet geleceğinin aydınlık olmasını istiyorsa tarihini bilmelidir. Fetih Müzesi, insanlara geçmişini öğreten çok önemli bir eser olmuş. Başta Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar olmak üzere emeği geçen herkesi tebrik ederim" diye konuştu.

Başkan Dündar, ziyaretin anısına Zvizdiç'e Osman Gazi'nin tahta oturuşunu simgeleyen bir biblo hediye etti.