BOSNA HERSEK - Bosna Hersek Halklar Meclisi Başkanı İzetbegoviç, Türkiye ile ilişkileri değerlendirdi - Son Dakika

Bosna Hersek Halklar Meclisi Başkanı ve Demokratik Eylem Partisi (SDA) Genel Başkanı Bakir İzetbegoviç, Türkiye'nin Balkanlar'daki bölgesel sorunların çözümüne katkı sağladığını söyledi.

Türkiye-Bosna Hersek ilişkileri ile ülkedeki mevcut gündemi AA muhabirine değerlendiren İzetbegoviç, Türkiye'nin bölgede bilgece bir siyaset ve diplomasi yürüttüğünü belirterek, "Türkiye, Balkanlar'daki bölgesel sorunların çözümüne katkı sağlıyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın her zaman Bosna Hersek ve Boşnakların dostu olduğunu ifade eden İzetbegoviç, Türkiye'nin desteklediği Saraybosna-Belgrad Otoyol Projesi'nin birlikte çalışmak için güzel bir fırsat olduğunu söyledi.

İzetbegoviç, otoyol projesinin sadece Bosna Hersek için değil tüm bölge ülkeleri için hem finansal hem de altyapı olarak büyük önem arz ettiğine dikkati çekerek, "Proje aynı zamanda Bosna Hersek ve Sırbistan arasındaki gerginliğin azalmasına da katkı sağlayacaktır. Proje ortaklaşa kararlar almamızı ve ortak çıkarlarda buluşmamıza öncülük edecek." diye konuştu.

Projeye ilişkin Sırbistan'ın büyük yol katettiğini dile getiren İzetbegoviç, "Bizim tarafımızdan henüz bir girişim yok. Türkiye'nin cevaplamadığı sorular da var. Tabii bunları sormaya, ilgilenmeye devam etmeliyiz. Proje bizim için faydalı neticede. Daha aktif olmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

İzetbegoviç, Bosna Hersekli eski polis şefi Edin Vranja'nın savaş suçu işlediği gerekçesiyle Sırbistan sınırında gözaltına alınmasıyla gerilen ilişkilere ilişkin şunları kaydetti:

"Bosna Hersek Savcılığının Sırbistan ile imzaladığı protokol gereği söz konusu gözaltı olmamalıydı. Vranja, ilgili suçlamalara yönelik ifade vermiş ve suçlu bulunmamıştır. Bundan Sırbistan da haberdar edilmeliydi. Sırbistan Cumhurbaşkanı'ndan (Aleksandar Vucic) barışçıl, iyi ilişkiler gözeten ve Balkanlar'daki Müslümanlara karşı saygılı bir tavır bekliyoruz."

Sırbistan'ın Balkanlar'da iyi ilişkilere ihtiyaç duyduğunu vurgulayan İzetbegoviç, "Sırbistan'a Avrupa Birliği (AB) ile, Bosna Hersek'teki dostlarıyla, İslam dünyasıyla ve Türkiye ile iyi ilişkiler lazım. Bu nedenle Sırbistan'ın şu anda yaptığı şeyden vazgeçeceğini ve her şeyin normale döneceğini düşünüyorum." ifadesini kullandı.

"Yeni yüksek temsilciyi değerlendirmek için daha erken"

İzetbegoviç, ağustosta görevine başlayan yeni Yüksek Temsilci Christian Schmidt için değerlendirme yapmakta erken olduğunu söyleyerek, "Çok değişik bir zamanda geldi. Eski Yüksek Temsilcisi Valentin Inzko'nun çıkarttığı 'soykırımın inkarının cezalandırılmasına ilişkin yasa' tartışılıyordu. Her şeye rağmen Alman olan bu siyasetçiden vazgeçmeyen, kaybetmeyen ve Bosna Hersek'e yardımcı olacak bir politika bekliyorum." dedi.

Bosna Hersek'teki seçim yasasının yeniden düzenlenmesinin hem çok yakın hem de çok uzak olduğunu belirten İzetbegoviç, ülkedeki üç kurucu halk olan Boşnak, Sırp ve Hırvatların baskın olmayacağı bir karar alınmaya çalıştığını söyledi.

İzetbegoviç, Inzko'nun 23 Temmuz'da çıkarttığı yasaya tepki olarak görevlerini boykot eden Sırp temsilcilerinin kendileri için de işleri zorlaştırdığını ifade ederek, "Daha ne kadar sürer bilmiyorum ama yıl sonuna kadar boykotun kalkacağını düşünüyorum çünkü onlar da olumsuz etkilenmeye devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.