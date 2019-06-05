Son Dakika Haberleri: Bosna-Hersek Büyükelçilik Binası'na Büyükşehir eli değdi
Son Dakika Genel Haber

Bosna-Hersek Büyükelçilik Binası'na Büyükşehir eli değdi

28 dakika önce

Bosna-Hersek Büyükelçilik Binası'na Büyükşehir eli değdi Ankara Büyükşehir Belediyesi Bosna-Hersek Büyükelçilik binasını baştan aşağı yeniliyorANKARA - Ankara Büyükşehir Belediyesi, dost ve kardeş ülke Bosna-Hersek Ankara Büyükelçilik Binası'nın tadilat çalışmalarını gerçekleştiriyor.

Bosna-Hersek Büyükelçilik Binası'na Büyükşehir eli değdi
Ankara Büyükşehir Belediyesi Bosna-Hersek Büyükelçilik binasını baştan aşağı yeniliyor
ANKARA - Ankara Büyükşehir Belediyesi, dost ve kardeş ülke Bosna-Hersek Ankara Büyükelçilik Binası'nın tadilat çalışmalarını gerçekleştiriyor.
Büyükelçiliğin talebi doğrultusunda tüm binayı baştan aşağı yenileyen Büyükşehir ekipleri, elçilik binasının dış cephesi dahil iç bölümlerin tadilat işlemlerine devam ediyor.
Elçilik binası en kısa sürede tamamlanacak
Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, Bosna-Hersek Büyükelçiliği'nin Çankaya ilçesinde bulunan; bodrum ve zemin dışında iki kattan oluşan ve toplam büyüklüğü 781 metrekare olan binada yenileme çalışması yapıyor.
Elektrik, mekanik ve altyapı tesisatları elden geçirilerek yenilenen elçilik binasında; bahçe, yürüyüş alanları ve araç parkı ile birlikte peyzaj çalışmaları da en kısa sürede tamamlanacak.
Bosna-Hersek Büyükelçilik Binası'na Büyükşehir eli değdi
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 11:12 Kaynak: İHA
Ankara Büyükşehir Belediyesi, Büyükelçilik, Bosna - Hersek, Genel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Çocuk gaspçılar, Suriyeli genci bıçaklayarak öldürdü Oyuncu Dilara Tor, cep telefonu çalarken yakalandı Yeni Seyahat Acenteleri yasasıyla tatil sigortalanıyor

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.6.2019 11:40:02. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bosna-Hersek Büyükelçilik Binası'na Büyükşehir eli değdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]