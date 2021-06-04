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Bosna Hersek Büyükelçisi Alagiç: "Türk girişimcilerle daha çok iş birliği yapmak istiyoruz" - Son Dakika

Bosna Hersek Büyükelçisi Alagiç: "Türk girişimcilerle daha çok iş birliği yapmak istiyoruz"

04.06.2021 16:04
Bosna Hersek Büyükelçisi Alagiç:

Bosna Hersek'in Ankara Büyükelçisi Adis Alagiç, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası'nı(TSO) ziyaret ederek, Bosna Hersek'e ihracat yapan firma temsilcileriyle buluştu.

Bosna Hersek'in Ankara Büyükelçisi Adis Alagiç, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası'nı(TSO) ziyaret ederek, Bosna Hersek'e ihracat yapan firma temsilcileriyle buluştu. Alagiç burada yaptığı açıklamada, "Biz, Türk girişimcilerle daha çok iş birliği yapmak istiyoruz. Türk firmaların girişimci ruhundan yararlanmak istiyoruz" dedi.

Bosna Hersek'in Ankara Büyükelçisi Adis Alagiç, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret etti. Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, Meclis Başkanı Haluk Akyüz ve Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Tüfekçi'nin de bulunduğu ziyarette Büyükelçi Adis Alagiç, Bosna Hersek'e ihracat yapan firma temsilcileriyle buluşarak, karşılıklı istişarede bulundu.

Birlikten kuvvet doğar

Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, nazik ziyaretleri nedeniyle konuğu Büyükelçi Adis Alagiç'e teşekkür ederek, Samsun'un ekonomi, sanayi ve ihracat potansiyelinin yanı sıra öne çıkan sektörlerine ilişkin bilgiler verdi. Konuşmasında, Türkiye ve Bosna Hersek'in iki kardeş ülke olduğuna değinen Başkan Murzioğlu, "Tarihi köklerle sağlam biçimde bağlı olduğumuz Bosna Hersek'le ilişkilerimiz bizim için hep önem arz eder. Bosna Hersek bizim geçmişten bu yana bağlarımızın olduğu dost ve kardeş ülkemizdir. Oda başkanı olarak da değişik zamanlarda ziyaretlerim oldu. Ülkelerimiz arasındaki ilişkileri güçlendirmek için çok olanak var. Var olan gönül köprüsünü sanayi, ticaret başta olmak üzere her alanda geliştirmek için üzerimize düşen görevi yapmaya hazırız. Sizin de desteklerinizle Bosna Hersek'in bir kentinin sanayi ve ticaret odası ile kardeş oda olmaya hazırız. Birlikten kuvvet doğar. Bunu da birlikte yapmak istiyoruz" diye konuştu.

Alagiç: "Türk girişimcilerle daha çok iş birliği yapmak istiyoruz"

Samsun'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden Büyükelçi Adis Alagiç, Bosna Hersek'in genel yapısı ve yatırım imkanları hakkında katılımcılara sunum yaptı. Konuşmasında Türkiye ile Bosna Hersek arasındaki ikili ilişkilerin çok üst düzey olduğuna vurgu yapan Alagiç, "Şu anda iki ülke arasındaki dış ticaret hacmi 700 milyon dolar. Bunu 1 milyar dolara çıkartmak için çaba harcıyoruz. Türkiye'nin Balkanlardaki rolü çok önemli. Bosna Hersek, Avrupa'nın kalbinde bir ülke. Nüfusu 3.5 milyon ama buradan 650 milyon nüfusluk bir pazara ulaşılması mümkün. Bosna Hersek, stratejik konumu, elverişli ticari ve diğer anlaşmaları, rekabetçi fiyatta nitelikli iş gücü, istikrarlı finansal sistemi, düşük işletme maliyetleri, cazip yatırım lokasyonları bakımından yabancı yatırımcılara önemli avantajlar sunuyor. Otomotiv, metal, tarım, tekstil ve ahşap sanayi alanları ülkemizin geleneksel olarak en güçlü sektörleri. Biz, Türk girişimcilerle daha çok iş birliği yapmak istiyoruz. Türk firmaların girişimci ruhundan yararlanmak istiyoruz. İnşallah sizlerin de desteğiyle ilişkilerimizi en yakın zamanda daha ileriye taşıyacağız" şeklinde konuştu.

Ziyaret, karşılıklı anı takdiminin ardından sona erdi. - SAMSUN

Bosna Hersek Büyükelçisi Alagiç: Türk girişimcilerle daha çok iş birliği yapmak istiyoruz
Bosna Hersek Büyükelçisi Alagiç: Türk girişimcilerle daha çok iş birliği yapmak istiyoruz
Bosna Hersek Büyükelçisi Alagiç: Türk girişimcilerle daha çok iş birliği yapmak istiyoruz

Türkiye, Ankara, Samsun, Türk, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Bosna Hersek Büyükelçisi Alagiç: 'Türk girişimcilerle daha çok iş birliği yapmak istiyoruz' - Son Dakika Ekonomi


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