Bosna-Hersek Büyükelçisi Sadoviç Tarihi Alan'ı ziyaret etti - Son Dakika

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Bosna-Hersek Büyükelçisi Sadoviç Tarihi Alan'ı ziyaret etti
6 saat önce
Bosna Hersek Ankara Büyükelçisi Bakir Sadoviç ve beraberlerindeki heyet Çanakkale'ye gelerek Tarihi Alan'ı gezdi, şehitliklerin başında dua okudu.
Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 11:35 Kaynak: İHA
Bosna Hersek Ankara Büyükelçisi Bakir Sadoviç ve beraberlerindeki heyet Çanakkale'ye gelerek Tarihi Alan'ı gezdi, şehitliklerin başında dua okudu.
Bosna Hersek Fahri Başkonsolosu Ahmet Kemal Baysak, Dünya Bosna Hersek Göçmenler Birliği Başkanı Hasan Sehoviç ve Türkiye-Bosna Hersek Kültür Dernekleri Federasyonu Başkanı Mustafa Güneş'in de yer aldığı heyet, Çanakkale Muharebeleri esnasında Bosna'dan gelerek şehit düşen askerlerin kabristanını ziyaret ederek dua etti. Heyete Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir de eşlik etti. - ÇANAKKALE
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