Bosna Hersek camilerinde Sancak için yardım toplandı - Son Dakika

Bosna Hersek genelindeki tüm camilerde, cuma namazı sonrası, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ciddi sıkıntıların yaşandığı ve imkanların kısıtlı olduğu Sırbistan'ın Sancak bölgesi için yardım toplandı.

Bosna Hersek İslam Birliğinin (Diyanet İşleri) önceki gün aldığı karar doğrultusunda, ülke genelinde ve Boşnak diasporasının yaşadığı ülkelerdeki camilerde Boşnak nüfusun yoğun olduğu Sancak'ın salgınla mücadelesine katkı sağlamak amacıyla yardım kampanyası düzenlendi.

Cuma namazını kılmak için camileri dolduran Müslümanlar, ibadetlerini yerine getirdikten sonra bağışta bulundu.

Başkent Saraybosna'daki en önemli Osmanlı camilerinden Gazi Hüsrev Bey Camisi'nde okunan cuma hutbesinde, salgın döneminde dayanışmanın önemine dikkati çekildi.

Sağlık ve sıhhatin Allah'ın kula emaneti olduğu vurgulanan hutbede, inanç sahiplerinin salgın döneminde daha dikkatli davranması gerektiği ifade edildi.