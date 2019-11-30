Son Dakika Haberleri: Bosna Hersek derbisinin galibi Zeljeznicar oldu
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Bosna Hersek derbisinin galibi Zeljeznicar oldu

6 saat önce

Bosna Hersek 1. Futbol Ligi'nin (Premijer Liga) 18. haftasında Zeljeznicar, rakibi Saraybosna'yı 3-1 mağlup etti.

Bosna Hersek derbisinin galibi Zeljeznicar oldu, System.String[]

Bosna Hersek 1. Futbol Ligi'nin (Premijer Liga) 18. haftasında Zeljeznicar, rakibi Saraybosna'yı 3-1 mağlup etti.


Başkent Saraybosna'daki Asim Ferhatovic Hase Stadı'nda oynanan maçta, iki başkent temsilcisi takım, lig tarihinde 120. kez karşı karşıya geldi.


Karşılaşmanın 12. dakikasında ev sahibi takım Saraybosna, Mersudin Ahmetovic'in golüyle öne geçse de konuk takım Zeljeznicar 30. dakikada Semir Stilic'in serbest vuruştan kaydettiği golle skoru 1-1 yaptı.


İkinci devreye hareketli başlayan Zeljeznicar, henüz 46. dakikada Sulejman Krpic'in golüyle 2-1 öne geçti.

Stilic'in 70. dakikada attığı penaltı golüyle farkı üçe çıkaran Zeljeznicar, sahadan 3-1 galip ayrıldı.


Puanını 35'e çıkaran Zeljeznicar averajla liderlik koltuğuna oturdu.

Saraybosna, Futbol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 08:22 Kaynak: AA
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