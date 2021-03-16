Şentop, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Dodik ve beraberindeki heyet ile bir araya geldi (1) - Son Dakika

Şentop, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Dodik ve beraberindeki heyet ile bir araya geldi (1)

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Milorad Dodik'i karşılaması - TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un heyet ile görüşmesi TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşması TBMM - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Milorad Dodik...

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Milorad Dodik'i karşılaması - TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un heyet ile görüşmesi TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşması TBMM - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Milorad Dodik ve beraberindeki Konsey üyeleri ile bir araya geldi. (1)

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