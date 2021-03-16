Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Dodik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması - Son Dakika

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Dodik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması

16.03.2021 20:07
Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Dodik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması, System.String[]

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Milorad Dodik, TürkAkım Doğalgaz Boru Hattı Projesi'nin Sırbistan'a kadar geldiğini belirterek "Bosna Hersek, bu doğal gazın Bosna'ya ulaştırılmasıyla ilgileniyor.

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Milorad Dodik, TürkAkım Doğalgaz Boru Hattı Projesi'nin Sırbistan'a kadar geldiğini belirterek "Bosna Hersek, bu doğal gazın Bosna'ya ulaştırılmasıyla ilgileniyor. Tabii ki otoyol projesi de planladığımız şekilde gerçekleştirilmeli ve otoyolla birlikte doğal gaz akımını da yapmalıyız. Bu fırsatı kaçırmamalıyız." dedi.

Dodik ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısında konuştu.

Saraybosna- Belgrad Otoyolu Projesi'ne değinen Dodik, bu projenin gerçekleştirilmesi gerektiğine vurgu yaparak, "Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın inisiyatifi olmasa biz Bosna Hersek olarak bir yerde durur ve projeye devam etmezdik. Bu inisiyatif ve Cumhurbaşkanı'nın gayreti bu projenin gerçekleştirilmesi açısından önemli bir katkı oluyor." ifadelerini kullandı.

Dodik, Türkiye-Bosna Hersek ilişkilerinin herkese güzel bir örnek olması gerektiğini söyleyerek Türkiye'ye, salgın döneminde yaptığı yardımlardan ötürü teşekkür etti.

Bu dönemde Slovenya ve Türkiye'nin kendilerine en büyük yardımı yaptığını vurgulayan Dodik, "Maalesef bu global sistem yüzünden biz aşıları şimdiye kadar temin edemedik." diye konuştu.

Dodik, Balkanlar'da barışın sağlanması için Erdoğan'ın sahip olduğu endişelerin tüm bölgeye örnek olması gerektiğini de dile getirerek "Herkesin birbirine yardım etmesi ve kimsenin diğerinden rahatsız olmaması gerektiğini Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğrendik." değerlendirmesinde bulundu.

"Bosna Hersek'te yaşamayan bir yüksek temsilci bir şeyleri belirleyecekse bundan kimse mutlu olmayacaktır"

Ülkesinin seçim sistemine ilişkin eleştirilerde bulunan Dodik, "Bosna Hersek'te son derece zor bir seçim sistemimiz var. Dayton Barış Anlaşması'yla ortaya çıkan sistem nedeniyle Bosna Hersek hala uluslararası mekanizmalar tarafından yönetilen bir ülke. Biz dışardan müdahale olmadan içimizde bu sorunu çözmeliyiz." şeklinde konuştu.

Erdoğan'dan bu konuda kendilerine cesaret vermesini istediklerini vurgulayan Dodik, "Bosna Hersek'te yaşamayan bir yüksek temsilci bir şeyleri belirleyecekse bundan kimse mutlu olmayacaktır. Aramızda bir anlaşma ve dostların anlayışı, Bosna Hersek'te çözümü bulmaya yardımcı olacak." dedi.

Dodik, Bosna Hersek'in dünyanın bir deney ülkesi olmayacağının da altını çizerek "Bosna Hersek'teki gerçeklik görülmeli. Üç dinin ve üç milletin yaşamasına, insanlarına saygı duyulmalı. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan duyduğunuz sözler bize nasıl davranmamız gerektiği konusunda ümit veriyor." değerlendirmesini yaptı.

Türkiye-Bosna Hersek-Sırbistan üçlü konferansı yanında Rusya'nın da dahil olacağı bir dörtlü konferans yapılabileceğini söyleyen Dodik, Sırbistan'a kadar gelen TürkAkım Doğalgaz Boru Hattı Projesi'ne değinerek şunları kaydetti:

"Bosna Hersek, bu doğal gazın Bosna'ya ulaştırılmasıyla ilgileniyor. Tabii ki otoyol projesi de planladığımız şekilde gerçekleştirilmeli ve otoyolla birlikte doğal gaz akımını da yapmalıyız. Bu fırsatı kaçırmamalıyız. Otoyol yapılırken doğal gaz projesinin güzergahının da yapılması gerekiyor. Bu güzergah, birçok Bosna Hersek şehrinden geçecek."

"İnsanlar sık sık bana 'Erdoğan'ın yolu ne zaman yapılacak?' diye soruyor"

Karşı karşıya kaldığı terör olaylarında Türkiye'nin yanında olduklarını belirten Dodik, ülkesinde yaşanan doğal afetlerde de Türkiye'nin kendilerine destek verdiğini söyledi.

Türkiye için, "büyük dost" ifadesini kullanan Dodik, "Toplantı için Batı Avrupa'ya gittiğimizde onlar bizden hep bir şeyler istiyorlar ve şartlar koyuyorlar ama Türkiye'ye gelip geri dönerken sadece destek sözleriyle geri döneceğiz." ifadelerini kullandı.

Dodik, toplantı sonunda Saraybosna-Belgrad Otoyolu'na ilişkin sorulan soruya da "Bu proje Bosna Hersek'in en önemli projesidir. Bütün sınırları ortadan kaldırıyor. Bosna Hersek'in bir kısmını Sırbistan'la entegre ederken Türkiye için de çok önemli bir proje. Batı Avrupa'ya giden Türk vatandaşları bu yolu kullanacaktır. Ayrıca Slovenya-Kuzey Makedonya'ya gidecek ağır taşıtlar bu yol yapıldığında Niş-Belgrad yoluna kıyasla 140 kilometre daha kısa yol gidecek." yanıtını verdi.

Projenin ülkesinin ekonomisine de önemli bir katkısı olacağını kaydeden Dodik, proje için Erdoğan'ın kendilerine destek verdiğini belirtti. Dodik, "İnsanlar sık sık bana 'Erdoğan'ın yolu ne zaman yapılacak?' diye soruyor. İnsanların bu yolu ne şekilde algıladığını görüyorsunuz. Güzergahın geçeceği yerleri çözmemiz gerek. Kamulaştırmanın da önemli olduğunu söylemeliyim. Özellikle projenin birinci fazında hesap yapılmalı ve bir Sırp olarak şunu söylemeliyim, bizim Türkiye'den alacağımız kredinin Sırbistan'ın alacağından daha fazla olması gerek." diye konuştu.

Recep Tayyip Erdoğan, TEM Otoyolu, Sırbistan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Dodik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması - Son Dakika


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