Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Dodik, Sputnik V aşısı yaptırdı - Son Dakika

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Milorad Dodik, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı Sputnik V aşısının ilk dozunu yaptırdı.

Banjaluka'daki sağlık merkezinde aşı olan Dodik'in geçen yıl aralık ayında Kovid-19 nedeniyle 16 gün hastanede tedavi gördüğü ifade edildi.

Öte yandan, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'nın da içinde bulunduğu Saraybosna Kantonunda, 75 yaş ve üzeri vatandaşların aşılanma çalışmalarına başlandı.

Zetra Spor Salonu önünde uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlar, salonun içerisinde kurulan 30 ayrı noktada aşılarını yaptırabilecek.

Bosna Hersek'te vaka sayısı 191 bin 876'ya ulaşırken, can kaybı da 8 bin 25 oldu.