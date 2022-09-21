Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Dzaferovic BM Genel Kurulu'na hitap etti Açıklaması - Son Dakika
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Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Dzaferovic BM Genel Kurulu'na hitap etti Açıklaması

21.09.2022 18:44
Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Dzaferovic BM Genel Kurulu'na hitap etti Açıklaması

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Sefik Dzaferovic, Bosna Hersek'in Müslüman ve Hristiyanların bir arada yaşayabildiği bir ülke olduğunu söyledi.

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Sefik Dzaferovic, Bosna Hersek'in Müslüman ve Hristiyanların bir arada yaşayabildiği bir ülke olduğunu söyledi.

Dzaferovic, New York'ta dünya liderlerini bir araya getiren en büyük diplomasi forumu olan BM 77. Genel Kurul görüşmelerinde konuşma yaptı.

Bosna Hersek'in 1992-1995 yılları arasında ağır bir savaş yaşadığını anımsatan Dzaferovic, " Ukrayna'daki savaş da Kovid-19 salgını gibi yaşamın her alanında büyük değişimlere neden oldu. Hepimizin önünde oldukça zor bir kış var." dedi.

Dzaferovic, sorunların uluslararası iş birliğiyle çözülebileceğini belirterek, Bosna Hersek'in yüzyıllardır farklı kültür, halk ve dinleri sınırları içerisinde barındırdığını söyledi.

Son dönemde Bosna Hersek'te Müslüman ve Hristiyanların bir arada yaşamayacağına dair çıkan söylemleri değerlendiren Dzaferovic, "Müslüman ve Hristiyanlar bir arada yaşayabilir. Bosna Hersek uzun yıllardır farklı dinlerin bir arada yaşayabileceğini gösteren bir ülke. Savaşta bile ayakta kalmayı başardı." diye konuştu.

Dzaferovic, ülkesinin dış politikada Avrupa Birliği (AB) ve NATO üyeliklerini öncelik olarak belirlediğine işaret ederek "2 Ekim'de yapılacak genel seçimlerin ardından AB üyelik yoluna daha da kararlı devam edeceğiz ve umuyorum en kısa sürede aday ülke statüsü alacağız." ifadelerini kullandı.

Tüm dünyanın barış ve istikrara ihtiyaç duyduğunu vurgulayan Dzaferovic, mevcut anlaşmazlıkların uluslararası hukuk çerçevesinde çözülmesi gerektiğini kaydetti.

YORUMLAR
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Almanya Başbakanı Olaf Scholz: Türkiye büyük bir takdiri hak etmektedir Almanya Başbakanı Olaf Scholz: Türkiye büyük bir takdiri hak etmektedir Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM 77. Genel Kurulu'nun yapıldığı New York'ta Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM 77. Genel Kurulu'nun yapıldığı New York'ta Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen ile bir araya geldi.
Kaynak: AA

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