Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin, taraflara barış ve diyalog çağrısı yaptığını kaydeden Dzaferovic, mevcut durumun aşılması, barışın ve gerekli güvenliğin sağlanmasına yönelik çabalara tam destek verdiğini dile getirdi.

Ülkesinin Ukrayna dahil tüm uluslararası ortaklarına yönelik dış politikasının açıklık, eşitlik, egemenlik ve toprak bütünlüğüne saygı üzerine kurulduğunu ifade eden Dzaferovic, "Bosna Hersek'in, Kırım bölgesi dahil Ukrayna'nın toprak bütünlüğü hususundaki tutumu değişmedi." dedi.

Kaynak: AA

Ukrayna, Kırım, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bosna Hersek, Ukrayna'nın toprak bütünlüğü hususundaki tavrının değişmediğini belirtti - Son Dakika

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