Bosnalı Sırp lider Dodik, Rusya'yı övüp Batı'yı kötüleyen açıklamalarda bulundu - Son Dakika
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Bosnalı Sırp lider Dodik, Rusya'yı övüp Batı'yı kötüleyen açıklamalarda bulundu

28.09.2022 17:00
Bosnalı Sırp lider Dodik, Rusya'yı övüp Batı'yı kötüleyen açıklamalarda bulundu

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Sırp üyesi Milorad Dodik, ülkede pazar yapılacak seçim öncesi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile istediği zaman görüşebilen ender liderlerden olduğunu ifade ederken Batı'yı kötüleyen açıklamalarda bulundu.

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Sırp üyesi Milorad Dodik, ülkede pazar yapılacak seçim öncesi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile istediği zaman görüşebilen ender liderlerden olduğunu ifade ederken Batı'yı kötüleyen açıklamalarda bulundu.

Bağımsız Sosyal Demokratlar Birliğinin (SNSD) genel başkanlığını yürüten ve 2 Ekim Pazar günü yapılacak seçimde Bosna Hersek'in iki entitesinden biri olan Sırp Cumhuriyeti (RS) Başkanlığı için aday olan Dodik, seçim mitinginde yaptığı konuşmada, 20 Eylül'de Rusya'nın başkenti Moskova'da Putin ile görüştüğünü anımsatarak Putin'in seçimde kendisine destek olduğunu savundu.

Dodik, "Bosna Hersek'te kalamayız. Bosna Hersek bizim için bir yer değil. Bosna Hersek gelişmemize engel olan bir yer. Bosnalı Sırpların kaderi Bosna Hersek'i bir an önce terk etmeye bağlıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Dodik, Avrupa'nın giderek "sorunlu" bir yer olduğunu, ABD'nin ise güç kaybettiğini söyleyerek "Yeni bir dünya oluşuyor. Bu yeni dünyada RS'nin istediği zaman Putin ile görüşebilen bir Dodik'e sahip olması önemli." diye konuştu.

Milorad Dodik, "Buradaki Avrupa Birliği (AB) hevesi de gitti. AB önce sorun üretip sonra çözüm getiriyor. AB'nin son 20 yılda bizim için büyük bir hilekar olduğunu düşünüyorum." dedi.

Dodik, bu seçimde devletin en üst mevkisi Devlet Başkanlığı Konseyi üyeliği için aday olmazken yarışa RS Başkanlığı için dahil oldu.

Demokratik İlerleme Partisi (PDP) adayı Jelena Trivic ile rakip olan Dodik'in anketlere göre geride olduğu belirtildi.

Seçime 90 parti katılıyor

Bosna Hersek'te, devlet düzeyindeki başkanlık konseyi ve parlamentonun yanı sıra Bosna Hersek Federasyonu (FBIH) ve Sırp Cumhuriyeti (RS) olmak üzere iki entitede ve FBIH içindeki 10 kantonda, parlamento üyelerini belirlemek için 3 milyon 368 bin 666 seçmen 2 Ekim'de sandık başına gidecek.

Devlet Başkanlığı Konseyinin Boşnak ve Hırvat üyeleri, FBIH içinden, Sırp üye ise RS içinden seçiliyor.

FBIH'teki seçmenler, Bosna Hersek Parlamentosu, FBIH Parlamentosu ve kanton parlamentoları için de oy kullanırken RS'teki seçmenler Bosna Hersek Parlamentosu, RS Başkanlığı ve Başkan Yardımcılığı ile RS Halk Meclisi için sandık başına gidecek.

FBIH içinde yer alan Saraybosna, Tuzla, Zenica-Doboj, Una-Sana, Orta Bosna, Hersek-Neretva, Bosna-Podrinje, Batı Hersek, On ve Posavina olmak üzere 10 kantonda da seçmenler, milletvekili pozisyonu için oy kullanacak.

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin Boşnak, Sırp ve Hırvat üyelerinin yanı sıra kanton, entite ve devlet düzeyindeki hükümetlerin ve milletvekillerinin belirleneceği seçimlere, 90'ı siyasi parti, 17'si bağımsız aday ve 38'i koalisyon olmak üzere 145 siyasi unsur katılıyor.

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Kaynak: AA

Vladimir Putin, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bosnalı Sırp lider Dodik, Rusya'yı övüp Batı'yı kötüleyen açıklamalarda bulundu - Son Dakika

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