Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleri deprem bölgesini ziyaret etti - Son Dakika
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Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleri deprem bölgesini ziyaret etti

23.04.2022 15:37
Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleri deprem bölgesini ziyaret etti

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Sefik Dzaferovic ve konseyin Hırvat üyesi Zeljko Komsic, ülkede dün gece meydana gelen depremde hasar gören Stolac şehrini ziyaret etti.

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Sefik Dzaferovic ve konseyin Hırvat üyesi Zeljko Komsic, ülkede dün gece meydana gelen depremde hasar gören Stolac şehrini ziyaret etti.

Dzaferovic ve Komsic Stolac şehrinde yaptıkları temaslar dahilinde, dün gece meydana gelen depremde hayatını kaybeden Elmira Sefo'nun hastanede tedavi gören ebeveynlerini ve hasar gören evini ziyaret etti.

Dzaferovic ve Komsic, hastane ziyaretinde Sefo ailesine başsağlığı diledi ve genç bir kızın hayatını kaybetmiş olmasından duydukları üzüntüyü dile getirdi.

Dzaferovic, burada yaptığı açıklamada, ailenin maddi zararının karşılanacağını, bunun için gerekli resmi temasları yaptığını ifade etti.

Dzaferovic ve Komsic daha sonra, Sefo ailesine ait hasar gören evi de inceledi.

-"Elmira, herkese yardım etmeyi seven çok iyi bir kızdı, deprem öncesi teravihten dönmüştü"

Sefo ailesinin komşusu İbrahim Cerkez, "Sefo ailesinin yardım istediğini duyunca hemen olay yerine gittim. Evlerinin üstüne yaklaşık 500 kilogram ağırlığında bir kaya parçasının düştüğünü gördüm. Kaya parçası, Elmira'nın sol bacağının üstündeydi. Ambulans geldi ve onu götürdü. Yolda mı öldü yoksa hastanede mi bilmiyorum." dedi.

Elmira'nın anne ve babasının da kanamalarının olduğunu ifade eden Cerkez, "Elmira, herkese yardım etmeyi seven çok iyi bir kızdı, deprem öncesi teravihten dönmüştü." diye konuştu.

Cerkez, deprem sonrası şehirde birçok evde maddi hasar oluştuğunu da söyledi.

Bosna Hersek'te 5,7 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti

Bosna Hersek'in Mostar kenti yakınlarında dün 23.07'de 5,7 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

Stolac Devlet Hastanesince yapılan açıklamada, depremde Stolac'da 3 kişinin yaralandığı kaydedilmişti. Mostar Doktor Safet Mujic Kanton Hastanesince yapılan açıklamada ise depremde 1994 doğumlu bir kişinin vefat ettiği açıklanmıştı.

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleri deprem bölgesini ziyaret etti
Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleri deprem bölgesini ziyaret etti
Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleri deprem bölgesini ziyaret etti
Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleri deprem bölgesini ziyaret etti
Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleri deprem bölgesini ziyaret etti

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Zeljko Komsic, Hastane, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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