Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: '2 ülkeye daha kimlikle seyahat dönemi başlıyor'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Balkan turunun ilk ziyareti kapsamında geldiği Bosna Hersek'te düzenlediği basın toplantısında, " Türkiye'den Bosna Hersek'e, Bosna Hersek'ten Türkiye'de kimlik kartlarıyla seyahat yapılabilecek. Yarın aynı şekilde Sırbistan'da da böyle bir anlaşmayı imzalayacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Balkan turunun ilk ziyareti kapsamında geldiği Bosna Hersek'te temaslarını sürdürüyor. Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Üyeleri ile gerçekleştirdiği gerçekleştirdiği ikili görüşmenin ardından basın toplantısı düzenledi.

İki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin 30.yıldönümünde Bosna Hersek'te bulunmaktan memnuniyet duyduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ziyaretimize ayrıca tarihi bir nitelik kazandırmıştır. Dışişleri Bakanlıklarımız tarafından yapılan açıklamada belirtildiği gibi Türkiye-Bosna Hersek ilişkileri müstesna nitelik taşımaktadır. Siyasi askeri ve ekonomik ilişkilerin ötesinde sahip olduğumuz tarihi kültürel ve beşeri bağlar ilişkilerimizin sağlam temelini oluşturuyor. Değerli mevkidaşlarımla gerçekleştirdiğimiz görüşmelerde ilişkilerimizi daha da ileri seviyelere taşımak için atabileceğimiz adımları ele aldık" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2 Ekim'de yapılacak seçime hazırlandığını dile getirerek, "Seçim arifesinde böyle bir seyahati gerçekleştirmek bizler içinde gerçekten ayrı bir mutluluk vesilesi. Türkiye'nin Bosna Hersek'in huzur refah ve istikrarına verdiği önemi toprak bütünlüğüne ve egemenliğine desteğini bir kez daha vurguladık. Bosna Hersek'i önümüzdeki dönemde yoğun bir gündem beklemektedir. Gerek yapılacak seçim adil, şeffaf ve yapıcı ortamda gerçekleştirilmesi sadece Bosna Hersek için değil tüm bölgemiz için hayati bir öneme sahiptir. Seçime giden süreçte ülkenin refahına katkı sağlayacak bir seçim atmosferinin teşvik edilmesi Bosna Hersek'in huzuru ve istikrarı açısından özellikle mühimdir. Bu vesileyle seçim sonuçlarının tüm Bosna Hersek için şimdiden hayırlara vesile olmasını diliyorum. Tarafların rızası dahilinde Bosna-Hersek'teki mevcut sıkıntıların aşılması amacıyla Türkiye olarak elimizden geleni yapmaya hazır olduğumuzu bir kez daha tekrarlıyorum. Görüşmelerimizde geçen sene yüzde 35'e yakın artışla 876 milyon dolar seviyesine ulaşan ikili ticaretimizi geliştirmek, yatırımlarımızı daha da artırmak amacıyla neler yapabileceğimizi ele aldık. 2019'da temelini attığımız Saraybosna Belgrad otoyolu projesine büyük önem veriyoruz. Sıkıntıların yaşandığı bir konuyu dostlarım bize açtılar biz de finans noktasındaki ilişkiler ağı açısından Ziraat Bankamız ile ilgili konuyu müdüre gerekli talimatı verdim. Süratle bu konuyu çözecekler" ifadelerini kullandı.

"Yarın Sırbistan'da da böyle bir anlaşmayı imzalayacağız"

Bu projeyle bölge ülkelerinin yanı sıra bölge halklarını da birbirine bağlayacak bir proje olduğunu sözlerine ekleyen Erdoğan açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

"Türkiye olarak Bosna Hersek'e yönelik kalkınma yardımlarımızı hız kesmeden sürdürürken bir yeni adım da özellikle artık kimlik kartlarıyla. Türkiye-Bosna Hersek arasındaki gidiş gelişleri yapabilme kararını verdik. Dışişleri Bakanlarımız süratle gerekli prosedürü bitirecekler. Türkiye'den Bosna Hersek'e, Bosna Hersek'ten Türkiye'de kimlik kartlarıyla seyahat yapılabilecek. Yarın aynı şekilde Sırbistan'da da böyle bir anlaşmayı imzalayacağız. Bulgaristan'la da aynı şekilde böyle bir anlaşmayı imzalamıştık"

TİKA'nın 1995 yılından bu yana bine yakın projeyi hayata geçirdiğini sözlerine ekleyen Erdoğan, Bosna Hersek'in yanında olmaya devam edeceğimizi bir kez daha vurguladı. - SARAYBOSNA