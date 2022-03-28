SARAYBOSNA - Bosna Hersek Devlet Televizyonu çalışanları eylem yaptı - Son Dakika
Üye Girişi

SARAYBOSNA - Bosna Hersek Devlet Televizyonu çalışanları eylem yaptı

28.03.2022 23:36

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da toplanan Bosna Hersek Devlet Radyo Televizyonu (BHRT) çalışanları, uzun süredir maaşlarının ödenmemesini protesto etti.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da toplanan Bosna Hersek Devlet Radyo Televizyonu (BHRT) çalışanları, uzun süredir maaşlarının ödenmemesini protesto etti.

BHRT binasında toplanan çalışanlar, uzun süredir bekledikleri maaşlarının ödenmesini, BHRT'nin bloke edilen banka hesabının aktive edilmesini istedi.

Sendika temsilcileri, çalışanlar ve medya mensuplarının katıldığı protesto toplantısı BHRT'den canlı olarak yayınlandı.

BHRT İşçileri Bağımsız Sendikası Başkanı Damir Smital, toplantıda yaptığı konuşmada, bulundukları bu durumun hükümetin kanunları uygulamamasından kaynaklandığını söyledi.

Sendikadan Neda Tadic ise artık sessiz kalmayacaklarını belirterek, "Mesleğimizden vazgeçmeyeceğiz." dedi.

BHRT çalışanı Merima Kurtovic Pasalic de 30 yıldır zor koşullarda, ücretsiz bile çalıştıklarını belirtti.

Pasalic, "Bosna Hersek devlet televizyonunun alternatifi yoktur ve kapanmayacaktır." diye konuştu.

??????????????Vergilerden düşen payı alamamaları ve banka hesaplarının bloke edilmesi nedeniyle BHRT, kapanma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

Maaşlarını alamayan 870 çalışan ise işsiz kalma endişesi taşıyor.

SARAYBOSNA - Bosna Hersek Devlet Televizyonu çalışanları eylem yaptı
SARAYBOSNA - Bosna Hersek Devlet Televizyonu çalışanları eylem yaptı
SARAYBOSNA - Bosna Hersek Devlet Televizyonu çalışanları eylem yaptı
SARAYBOSNA - Bosna Hersek Devlet Televizyonu çalışanları eylem yaptı
SARAYBOSNA - Bosna Hersek Devlet Televizyonu çalışanları eylem yaptı
SARAYBOSNA - Bosna Hersek Devlet Televizyonu çalışanları eylem yaptı
SARAYBOSNA - Bosna Hersek Devlet Televizyonu çalışanları eylem yaptı
SARAYBOSNA - Bosna Hersek Devlet Televizyonu çalışanları eylem yaptı

YORUMLAR
500
Son dakika haberi | Kasaptaki kuzuları yarı fiyatına sattı, pompalı tüfekle eylem yaptı, polise ecel terleri döktürdü Son dakika haberi | Kasaptaki kuzuları yarı fiyatına sattı, pompalı tüfekle eylem yaptı, polise ecel terleri döktürdü 2 KUZUYU YARI FİYATINA SATTIĞI İÇİN KENDİSİNE KIZAN PATRONUNA SİNİRLENİP, TÜFEKLE EYLEM YAPTI 2 KUZUYU YARI FİYATINA SATTIĞI İÇİN KENDİSİNE KIZAN PATRONUNA SİNİRLENİP, TÜFEKLE EYLEM YAPTI

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel SARAYBOSNA - Bosna Hersek Devlet Televizyonu çalışanları eylem yaptı - Son Dakika


Son Dakika
23:55 Hangi ürünlere KDV düzenlemesi geldi? İşte tüm detaylar
23:49 Adana'daki ziyarette Ahmet Davutoğlu, esnafla gergin anlar yaşadı
23:46 Arda Turan sosyal medya hesabından dinlediği müziği paylaştı! Sözleri ima içeriyordu
23:10 Asgari ücretle ilgili umutlandıran açıklama! MHP'li vekil, "Erdoğan ile görüştüm" dedi, ikinci zam için temmuz ayını işaret etti
23:07 TOGG için 81 ilin tamamında 1500'den fazla yüksek hızlı şarj istasyonu kurulacak
23:03 Fenerbahçe ile anlaşması beklenen Joachim Löw Avusturya Milli Takımı'na gidiyor
22:18 Buğdaya yüzde 22 zam geldi! Ekmek fiyatlarında da artış bekleniyor
22:17 Galatasaray adaylıklarıyla ilgili Ünal Aysal'dan dikkat çeken açıklama geldi: Camianın önde gelen isimlerinden görüşme isteği geldi
22:07 Yıllar sonra olay ima! Hande Ataizi'ye tokat atan Sevda Demirel Will Smith'i paylaştı: Herkes bir gün tokat atacak
21:58 Bugün Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 61 kişi hayatını kaybetti, 14 bin 364 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.03.2022 00:01:15. #1.13#
SON DAKİKA: SARAYBOSNA - Bosna Hersek Devlet Televizyonu çalışanları eylem yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement