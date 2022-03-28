Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da toplanan Bosna Hersek Devlet Radyo Televizyonu (BHRT) çalışanları, uzun süredir maaşlarının ödenmemesini protesto etti.
BHRT binasında toplanan çalışanlar, uzun süredir bekledikleri maaşlarının ödenmesini, BHRT'nin bloke edilen banka hesabının aktive edilmesini istedi.
Sendika temsilcileri, çalışanlar ve medya mensuplarının katıldığı protesto toplantısı BHRT'den canlı olarak yayınlandı.
BHRT İşçileri Bağımsız Sendikası Başkanı Damir Smital, toplantıda yaptığı konuşmada, bulundukları bu durumun hükümetin kanunları uygulamamasından kaynaklandığını söyledi.
Sendikadan Neda Tadic ise artık sessiz kalmayacaklarını belirterek, "Mesleğimizden vazgeçmeyeceğiz." dedi.
BHRT çalışanı Merima Kurtovic Pasalic de 30 yıldır zor koşullarda, ücretsiz bile çalıştıklarını belirtti.
Pasalic, "Bosna Hersek devlet televizyonunun alternatifi yoktur ve kapanmayacaktır." diye konuştu.
??????????????Vergilerden düşen payı alamamaları ve banka hesaplarının bloke edilmesi nedeniyle BHRT, kapanma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.
Maaşlarını alamayan 870 çalışan ise işsiz kalma endişesi taşıyor.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › SARAYBOSNA - Bosna Hersek Devlet Televizyonu çalışanları eylem yaptı - Son Dakika