Bosna Hersek Diyaneti Medya Merkezi Genel Müdürü Amir Sakic, AA'yı ziyaret etti - Son Dakika

Bosna Hersek Diyaneti Medya Merkezi Genel Müdürü Amir Sakic ve beraberindeki heyet, Anadolu Ajansını (AA) ziyaret etti.

Sakic ve beraberindekiler, AA Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Özhan ile bir araya geldi.

Özhan, heyeti ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek AA'nın küresel haber yapılanması ve çalışmaları hakkında bilgi verdi.

AA'nın işgal döneminde kurulduğunu belirten Özhan, "Medya, o dönemde olduğu gibi bugün de önemini koruyor." ifadesini kullandı.

Özhan, AA'nın abonelerine daha iyi hizmet vermeye çalıştığını vurgulayarak "Süreç içerisinde Boşnakçadaki çaba ve kabiliyetimizi artıracağız." dedi.

Sakic ise Medya Merkezi bünyesinde 50 yıllık bir dergi ve 30 yıllık bir ajansa sahip olduklarını söyleyerek 2008'de radyo, geçen yıl ise televizyon kanalı kurduklarını anlattı.

AA'nın çalışmalarının, kendilerine yeni bakış açıları sunduğunu ifade eden Sakic, ziyaretlerinin amacının, iş birliğinden duyulan memnuniyeti bildirmek olduğunu belirtti.

Sakic'in beraberindeki heyette Medya Merkezi Programlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Nedim Hrbat, BIR TV Genel Yayın Yönetmeni Kasim Softic ve BIR TV Muhabiri Amela Jordamovic yer aldı.