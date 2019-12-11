Bosna Hersek dostluk grubu başkanı Özen: "Nobel Edebiyat Ödülü'nün Handkle'ye verilmesi tam bir... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bosna Hersek dostluk grubu başkanı Özen: 'Nobel Edebiyat Ödülü'nün Handkle'ye verilmesi tam bir... - Son Dakika

Bosna Hersek dostluk grubu başkanı Özen: "Nobel Edebiyat Ödülü'nün Handkle'ye verilmesi tam bir...

6 saat önce

Bosna Hersek dostluk grubu başkanı AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü'nde 2019 Nobel Edebiyat Ödülü'nün Avustralyalı yazar Peter Handkle'ye verilmesinin tam bir skandal olduğunu söyledi.

Bosna Hersek dostluk grubu başkanı Özen:

Bosna Hersek dostluk grubu başkanı AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü'nde 2019 Nobel Edebiyat Ödülü'nün Avustralyalı yazar Peter Handkle'ye verilmesinin tam bir skandal olduğunu söyledi.


10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü'nde 2019 Nobel Edebiyat Ödülü'nün Avustralyalı yazar Peter Handkle'ye verilmesini değerlendiren AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen, "Bu verilen ödül ile başta barış olmak üzere tüm insani ve ahlaki değerler ayaklar altına alınarak insanlık vicdanında derin izler bırakmıştır. Peter Handkle, 1992-1995'te Bosna'da yaşanan insanlık dışı savaşı ve 11 temmuz 1995'te Srebrenica'da çoluk çocuk demeden 8 bin 572 Boşnak sivilin hunharca öldürüldüğü bir soykırımı inkar eden bir yazardır. Bosna'daki Müslümanların kendi kendini öldürdüğünü ve suçu Sırplara attıklarını söyleyecek kadar alçalarak Hitler'e nispet yapan, bu soykırımın ve cinayetlerin baş sorumlusu Sırp Lider Slobodan Milseviç'e hayranlığı gizlemeyen, o hapisteyken ziyaret eden, lehinde şahitlik yapmak için girişimde bulunan ve 2006'da öldüğünde cenazesine katılan birisine Nobel tarafından ödül verilmesini kabul etmiyor ve şiddetle kınıyorum" dedi.


Verilen bu ödülün, Batı ülkelerinde yaygınlaşmaya başlayan ırkçı adımlara cesaret vermekten başka bir amaca hizmet etmeyeceğini belirten Özen, "Bu ödül ile her yıl verilen Nobel ödüllerinin de saygınlığı bitmiş ve bundan sonraki süreçte de bu lekeyi taşıyacak siyasi ve ideolojik bir sembol haline gelmiştir. Verilen bu ödül, tarihe bir leke olarak kaydedilmiştir. Kardeş Bosna halkını ve Türkiye olarak bizleri derinden üzmüştür" diye konuştu. - BURSA

Saraybosna, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 04:03 Kaynak: İHA
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