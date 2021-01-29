SARAYBOSNA - Bosna Hersek, göçmen krizinin çözümüne AB'nin daha güçlü katılımını istiyor - Son Dakika

Bosna Hersek Bakanlar Konseyi Başkan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Bisera Turkovic, ülkesindeki göçmen krizinin çözümüne Avrupa Birliği'nin (AB) daha güçlü dahil olması gerektiğini ifade etti.

Turkovic, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da resmi temaslarda bulunan Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile görüştü.

Turkovic, Dışişleri Bakanlığındaki görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, iki ülke arasındaki ilişkilerin son derece iyi olduğunu belirterek, bu ilişkilerin başta ticaret olmak üzere her alanda gelişme potansiyelinin bulunduğunu kaydetti.

Mevkidaşının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen Bosna Hersek'i ziyaret ettiğine dikkati çeken Turkovic, Yunanistan'ın bölge ülkelerinin AB üyeliği konusundaki tutumunu desteklediklerini ve bölgesel iş birliğinin bu kapsamda çok önemli olduğunu söyledi.

Ülkesindeki göçmen krizine de değinen Turkovic, göçmen kamplarının sadece iki kantonda bulunmasını da eleştirdi.

Turkovic, göçmen yükünü yalnızca iki kantonun üstlenmesinin hiç adil olmadığını dile getirerek, "Göçmen krizi ile ülkenin tamamı mücadele etmeli. Sınırlarımız bir an önce güçlendirilmeli ve göçmenlerin girişi engellenmeli. AB'nin, Bosna Hersek'teki göçmen krizinin çözümüne daha güçlü bir şekilde katılımı gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Dendias: "Kovid-19 salgını bir dayanışma sınavıdır"

Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias da AB üyesi olarak Bosna Hersek ve diğer tüm Batı Balkan ülkelerinin AB'ye üyeliğini desteklediklerini belirterek, "Umarım sizler de üye olmayı başarabilirsiniz. Bir zamanlar hayalini kurmak zor olsa da gelecekte AB'nin dörtte birini Balkan ülkeleri oluşturabilir." diye konuştu.

Kovid-19 salgınının küresel bir sorun ve dayanışma sınavı olduğunu kaydeden Dendias, Yunanistan'ın Bosna Hersek'in salgınla mücadelesine destek için ülkedeki üç hastaneye 130 bin avro tutarında destekte bulunacağını sözlerine ekledi.

Dendias, Saraybosna'daki temasları kapsamında ayrıca Devlet Başkanlığı Konseyinin Boşnak, Sırp ve Hırvat üyeleri ile görüştü.