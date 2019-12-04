Son Dakika Haberleri: Bosna-Hersek, iç savaşın ardından ilk kez hava sahasının tam kontrolüne sahip oldu
Son Dakika Dünya Bosna-Hersek, iç savaşın ardından ilk kez hava sahasının tam kontrolüne sahip oldu - Son Dakika Dünya

Bosna-Hersek, iç savaşın ardından ilk kez hava sahasının tam kontrolüne sahip oldu

6 saat önce

Bosna-Hersek, 1990’lı yıllarda patlayan iç savaşın ardından perşembe günü ilk kez hava sahasının tam kontrolüne sahip oldu.

Bosna-Hersek, iç savaşın ardından ilk kez hava sahasının tam kontrolüne sahip oldu, System.String[]

Bosna-Hersek, 1990'lı yıllarda patlayan iç savaşın ardından perşembe günü ilk kez hava sahasının tam kontrolüne sahip oldu.


Savaşın patlak vermesinin ardından 1995 ila 2003 yılları arasında hava sahasının kontrolünü NATO önderliğindeki barış gücü yapıyordu. Bu kontrol daha sonra, Bosna-Hersek kendi hava sahasıyla ilgili modernizasyon çalışmalarını tamamlayana komşu ülkeler Sırbistan ve Hırvatistan'a devredilmişti.

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Bosna - Hersek, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 06:13 
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