Bosna Hersek ile Sırbistan ekonomik ilişkilerini geliştirmek istiyor

Sırbistan Dışişleri Bakanı Nikola Selakovic, komşuları Bosna Hersek ile geçmişten gelen sorunları olduğunu ancak ekonominin iki ülkeyi birbirine bağlayabileceğini ifade etti.

Bosna Hersek'e iki günlük resmi ziyaret gerçekleştiren Selakovic, başkent Saraybosna'da mevkidaşı Bisera Turkovic ile görüştü.

Selakovic, görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, Bosna Hersek'in istikrarının Sırbistan için çok önemli olduğunun altını çizerek, "Sırbistan, Bosna Hersek'in toprak bütünlüğüne ve Dayton Barış Anlaşması temelinde oluşturulan idari yapısına saygı duyuyor." dedi.

Sırp Bakan, Sırbistan'ın Balkanlar'da barıştan yana olduğunu kaydetti. Selakovic, Sırbistan ile Bosna Hersek'in geçmişten gelen sorunları olduğunu ancak ekonominin bu iki ülkeyi birbirine bağlanabileceğini vurguladı.

Mevkidaşı ile İstanbul'da bulunan Bosna Hersek-Sırbistan Ortak Ticaret Ofisi hakkında da konuştuklarını aktaran Selakovic, bu ofisinin mayıs ayında tam kapasiteyle faaliyet göstermeye başlayacağını söyledi.

Selakovic, Bosna Hersek tarafının bölgesel girişimlere ilgisini de görme fırsatı bulduğunu belirterek, bölge ülkelerini kapsaması planlanan "Mini Schengen" girişiminin, insanlar ve ticaret malları için gümrük ve sınır prosedürlerini kısaltacağını anımsattı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının, bölge ülkeleri arasında dayanışma ve yardımlaşma örneği de ortaya koyduğunu belirten Selakovic, tüm bölge ülkelerin farklılıklarına rağmen beraber hareket ederek Avrupa Birliği (AB) üyeliği hedefinde ilerlemesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Turkovic ise Sırbistan hükümetinin, Boşnak nüfusun yoğun yaşadığı Novi Pazar'da Bosna Hersek'in başkonsolosluk açmasına onay vermesini memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, bunun iki ülke arasındaki komşuluk ilişkilerinin geliştirilmesine katkı sağlayacak bir adım olduğunu ifade etti.

Sırbistan'a salgınla mücadelede Bosna Hersek'e sağladığı destek için de teşekkür eden Turkovic, her iki ülkenin de ekonomik ilişkileri geliştirmekten yana olduğunu ve Türkiye'nin desteğiyle yapılacak Saraybosna-Belgrad Otoyol Projesi'nin bu noktada büyük önem arz ettiğini söyledi.