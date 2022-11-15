Seyahat için sadece kimlik yeterli olacak! Türkiye ile Bosna Hersek arasında yeni dönem - Son Dakika
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Seyahat için sadece kimlik yeterli olacak! Türkiye ile Bosna Hersek arasında yeni dönem

15.11.2022 21:18

Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliği, Bosna Hersek ile Türkiye arasında kimlikle seyahat uygulamasının hayata geçmesi için son adıma gelindiğini belirterek, anlaşmada teknik hazırlıkların devam ettiğini duyurdu.

Türkiye ile bir ülke arasında kimlikle seyahat dönemi başlıyor. Saraybosna Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada Türkiye ile Bosna Hersek arasında kimlikle seyahat uygulamasına ilişkin anlaşmanın imzalanması için teknik hazırlıkların devam ettiği belirtildi.

BOSNA HERSEK'E KİMLİKLE SEYAHAT EDİLEBİLECEK

Söz konusu anlaşmanın imzalanması ve yürürlüğe girmesi için gereken teknik hazırlıkların Bosna Hersek iş birliğinde sürdürüldüğüne işaret edilen açıklamada, anlaşmanın yürürlüğe girdiği zamanın vatandaşlarla paylaşılacağı aktarıldı.

Açıklamada, kimlikle seyahat uygulamasının hazırlık aşamasında olduğuna işaret edilerek, halihazırda Bosna Hersek'e girişlerde pasaport uygulamasının devam ettiği kaydedildi.

TÜRKİYE'DEN HANGİ ÜLKELERE KİMLİKLE GİDİLEBİLİYOR?

Kimlikle gidilen ülkeler arasında Türkiye'ye yakın coğrafyadaki devletler bulunuyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Azerbaycan bu ülkelerin başında geliyor. Bunun yanı sıra Gürcistan, Ukrayna, Moldova, Bosna-Hersek ve Sırbistan'a da Türkiye Cumhuriyeti Kimlik kartı ile giriş yapılıyor.

Kaynak: AA
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Son Dakika Güncel Seyahat için sadece kimlik yeterli olacak! Türkiye ile Bosna Hersek arasında yeni dönem - Son Dakika

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