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Söz konusu anlaşmanın imzalanması ve yürürlüğe girmesi için gereken teknik hazırlıkların Bosna Hersek iş birliğinde sürdürüldüğüne işaret edilen açıklamada, anlaşmanın yürürlüğe girdiği zamanın vatandaşlarla paylaşılacağı aktarıldı.

Türkiye ile bir ülke arasında kimlikle seyahat dönemi başlıyor. Saraybosna Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada Türkiye ile Bosna Hersek arasında kimlikle seyahat uygulamasına ilişkin anlaşmanın imzalanması için teknik hazırlıkların devam ettiği belirtildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Seyahat için sadece kimlik yeterli olacak! Türkiye ile Bosna Hersek arasında yeni dönem - Son Dakika

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