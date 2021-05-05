Bosna Hersek ile Türkiye'deki kardeş okullarda "Kardeşlik ve Ebedi Dostluk" temalı mektuplaşma etkinliği - Son Dakika

Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, Türk Hava Yolları (THY) sponsorluğunda, Bosna Hersek ile Türkiye'deki kardeş okullar arasında "Kardeşlik ve Ebedi Dostluk" temalı mektuplaşma ve Ramazan Bayramı içerikli hediyeleşme etkinliği gerçekleştirildi.

YEE'den yapılan açıklamada, Bosna Hersek Federasyonu Eğitim Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında 2016'da imzalanan protokol ile okulların "Kardeş Okul" olmasının önünün açıldığı belirtildi.

YEE ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda Kardeş Okul projesinin her geçen gün büyüyerek devam ettiği vurgulanan açıklamada, 2020'ye kadar proje kapsamında yıllık 7 bin öğrenci ve öğretmenin karşılıklı ziyaret gerçekleştirdiği kaydedildi.

Kardeş Okul projesinin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla çevirim içi buluşma ve mektuplaşmalarla iki ülke öğrencileri arasında bağ kurmaya devam ettiğine dikkat çekilen açıklamada, "Kardeşlik ve Ebedi Dostluk temalı mektuplaşma ve hediyeleşme etkinliği kapsamında Bosna Hersek'in her köşesinden yaklaşık 500 mektup İstanbul'daki kardeş okul öğrencilerine ulaştırıldı. İstanbul'daki kardeş okullardan da Bosna Hersek'teki kardeş okullarına yaklaşık 500 mektup ve hediyeler gönderildi." ifadesine yer verildi.

YEE'nin Bosna Hersek'te yürüttüğü "Tercihim Türkçe" projesi kapsamında ikinci yabancı dil olarak Türkçe öğrenen öğrenciler, "Kardeş Okul" projesi kapsamında İstanbul'daki kardeş okullarını ziyaret edip ders kitaplarından öğrendikleri ve gördüklerini yaşama tecrübesi elde ederken, Türkiye'deki kardeşlerini de Bosna Hersek'te misafir ediyorlar.

YEE ile İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen Kardeşlik ve Birlik mektuplaşmaları etkinliği kapsamında Saraybosna'da bulunan İstanbul İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet Nezir Eyarsoy, "Öğrencilerin Ramazan Bayramı'nda birbirlerine mektup yazması, şehirleri tanıtan kartpostallar ve hediyeler göndermesi arkadaşlık ilişkilerinin gelişmesi açısından önemlidir. Bu vesileyle gelecek nesillerin birbirlerine olan kardeşlik duyguları daha da güçlü hale gelecektir." diye konuştu.

Mostar YEE Müdürü Yunus Dilber de 2016'dan beri büyüyerek devam eden proje kapsamında, bu yıl salgın nedeniyle ziyaretlerin sınırlı sayıda yapılabildiğini anımsatarak, öğrencilerden gelen talepler doğrultusunda Kardeşlik ve Ebedi Dostluk etkinliğinin başlatıldığını söyledi.

Etkinliğin yoğun ilgi gördüğünü belirten Dilber, YEE olarak bu tür etkinlikler ile iki ülke ve halkın birbirini birinci kaynaktan tanımasını hedeflediklerini sözlerine ekledi.