Son Dakika Haberleri: Bosna Hersek ilk 'onur yürüşü'ne ev sahipliği yapacak: Güvenlik önlemleri had safhada
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Bosna Hersek ilk 'onur yürüşü'ne ev sahipliği yapacak: Güvenlik önlemleri had safhada

37 dakika önce

Bosna Hersek ilk 'onur yürüşü'ne ev sahipliği yapacak: Güvenlik önlemleri had safhada

Bosna Hersek ilk 'onur yürüşü'ne ev sahipliği yapacak: Güvenlik önlemleri had safhada, System.String[]

Bosna Hersek tarihinin ilk 'onur yürüyüşü'ne ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.


Gelecek pazar başkent Saray Bosna'da düzenlenecek 'gay pride' etkinliğinde LGBTI+ haklarını savunan dernekler yürüyüş gerçekleştirecek.

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Saraybosna, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 08:00 
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