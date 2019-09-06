Bosna Hersek ilk 'onur yürüşü'ne ev sahipliği yapacak: Güvenlik önlemleri had safhada
37 dakika önce
Bosna Hersek ilk 'onur yürüşü'ne ev sahipliği yapacak: Güvenlik önlemleri had safhada
Bosna Hersek tarihinin ilk 'onur yürüyüşü'ne ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.
Gelecek pazar başkent Saray Bosna'da düzenlenecek 'gay pride' etkinliğinde LGBTI+ haklarını savunan dernekler yürüyüş gerçekleştirecek.
Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 08:00
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