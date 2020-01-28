Bosna Hersek'in Ankara Büyükelçisi Sadoviç, Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı'nı ziyaret etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bosna Hersek'in Ankara Büyükelçisi Sadoviç, Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı'nı ziyaret etti - Son Dakika

Bosna Hersek'in Ankara Büyükelçisi Sadoviç, Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı'nı ziyaret etti

6 saat önce

Bosna Hersek'in Ankara Büyükelçisi Bakir Sadoviç, Çanakkale'de Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı'nı ziyaret etti.

Bosna Hersek'in Ankara Büyükelçisi Sadoviç, Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı'nı ziyaret etti, System.String[]

Bosna Hersek'in Ankara Büyükelçisi Bakir Sadoviç, Çanakkale'de Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı'nı ziyaret etti.

Büyükelçisi Sadoviç ve beraberindeki Bosna Hersek Fahri Başkonsolosu Ahmet Kemal Baysak, Dünya Bosna Hersek Göçmenler Birliği Başkanı Hasan Sehoviç, Türkiye-Bosna Hersek Kültür Dernekleri Federasyonu Başkanı Mustafa Güneş'in yer aldığı heyet, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir'i ziyaret etti.

Ziyarette Kaşdemir, Tarihi Alan Başkanlığı ve çalışmaları hakkında heyete bilgi verdi.


Daha sonra Sadoviç ve beraberindekilerle, tarihi alanı gezerek, Çanakkale Savaşları sırasında Bosna Hersek'ten gelerek şehit düşen askerlerin mezarlarını ziyaret etti.

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Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 01:14 Kaynak: AA
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