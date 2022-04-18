Bosna Hersek'in Banja Luka Üniversitesinde Türkçe kursu açıldı - Son Dakika

BANJA Bosna Hersek'te Sırp Cumhuriyeti entitesinde yer alan Banja Luka Üniversitesi'nde Filoloji Fakültesinde ilk defa Türkçe kursu açıldı.

Kurs, Banja Luka Başkonsolosluğu, Banja Luka Üniversitesi yönetimi, Yunus Emre Enstütüsü (YEE) ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) iş birliğinde başlatıldı.

Banja Luka Türkiye Başkonsolosu Oğuz Kılıç, başkonsolosluğun açılmasından bu yana Türkçe kursu için çok istek olduğunu belirterek, "Burada nasıl Türkçe kursu yapacağımızı planlarken, en sonunda Banja Luka Üniversitesi bize Türkçe kursu için bir sınıf verdi." dedi.

Kılıç, derslerin haftada iki defa ve üç ay süreceğini belirterek "Bu başlangıç aşamasında ilginin boyutunu görmek istiyoruz. Kursun bir sene boyunca sürmesinden sonra, ilgideki artışa göre bir sınıf daha açmak istiyoruz." dedi.

Kursa katılan Ziraat Bankası çalışanlarından Tanja Slavnic, işinden dolayı Türkçe öğrenme ihtiyacı olduğunu belirterek, "Şimdiye kadar Banja Luka'da Türkçe öğrenmek için kurslar yoktu. Bu güzel bir imkan." dedi.

İnsan ve malzeme kaynaklarından sorumlu Dekan Yardımcısı Dalibor Kesic, Türkiye Büyükelçiliği temsilcilerinin üniversite yönetimiyle toplantı yaparak, küçük bir destekle Fakültede Türkçe eğitimi verebilmek için anlaştıklarını belirtti.

Kesic "Fakültemizde ilk defa Türkçe öğretiyoruz. Sınıfımız neredeyse doldu. Katılımcıların Türkçe öğrenme isteği büyük." ifadesini kullandı.

Filoloji Fakültesi Dekanı Biljana Babic ise "İlgiden memnunuz. Beklediğimizden daha fazla katılım var. Banja Luka'da ilk defa Avrupa dillerinden olmayan bir dil öğreniliyor. Çincenin yanında öğrencilerimize Türkçe öğrenme imkanı da sunmuş olduk." dedi.???????