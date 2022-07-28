Bosna Hersek'te düzenlenecek 3. Sağlık Turizmi Fuarı'na Türkiye'den yoğun katılım bekleniyor - Son Dakika
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Bosna Hersek'te düzenlenecek 3. Sağlık Turizmi Fuarı'na Türkiye'den yoğun katılım bekleniyor

28.07.2022 11:08
Bosna Hersek'te düzenlenecek 3. Sağlık Turizmi Fuarı'na Türkiye'den yoğun katılım bekleniyor

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da 26-27 Ağustos'ta düzenlenecek 3. Sağlık Turizmi Fuarı'na Türkiye'den katılımın yoğun olmasının beklendiği belirtildi.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da 26-27 Ağustos'ta düzenlenecek 3. Sağlık Turizmi Fuarı'na Türkiye'den katılımın yoğun olmasının beklendiği belirtildi.

Bu sene üçüncüsü düzenlenecek fuara katılacak hastaneler, en yeni sağlık teknolojilerini ve tedavilerini, ziyaretçilerin bilgisine sunacak.

Fuar organizatörlerinden Go Fair Türkiye temsilcilerinden Sercan Calto, AA muhabirine yaptığı açıklamada, düzenlenen iki fuara Türkiye'den 40'dan fazla katılımcının geldiğini anımsatarak, fuarın iki ülke ilişkilerine katkı sağladığını söyledi.

Türkiye'nin sağlık turizminde önemli konumda olduğuna işaret eden Calto, "Bu seneki beklentimiz de oldukça yüksek. Sağlık alanında Türkiye ve Bosna Hersek arasındaki iş birliğini güçlendirmek istiyoruz." dedi.

Calto, fuarı ziyaret edenlerin uzman doktorlarla bir araya gelebileceğini belirterek, Türkiye'deki hastanelerin hizmetlerine ilişkin geniş bilgi alabileceklerini kaydetti.

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Kaynak: AA

Saraybosna, Türkiye, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Bosna Hersek'te düzenlenecek 3. Sağlık Turizmi Fuarı'na Türkiye'den yoğun katılım bekleniyor - Son Dakika
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