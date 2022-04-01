SARAYBOSNA - Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da ilk ramazanın topu atıldı - Son Dakika

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da ramazanın habercisi ilk top Sarı Tabya'dan atıldı.

Müslümanlar için kutsal ayın gelişi ramazan topunun atılmasıyla tüm şehre duyuruldu.

Osmanlı döneminden beri devam eden adetlerden olan ramazan topu atma geleneği Bosna Hersek'in diğer şehirlerinde olduğu gibi Saraybosna'da da devam ediyor.

Topçu, ramazanın her günü iftar vaktinde geleneksel kıyafetleri ve başında fesiyle topunu ateşliyor.