SARAYBOSNA - Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da ilk ramazanın topu atıldı - Son Dakika
Üye Girişi

SARAYBOSNA - Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da ilk ramazanın topu atıldı

01.04.2022 21:38

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da ramazanın habercisi ilk top Sarı Tabya'dan atıldı.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da ramazanın habercisi ilk top Sarı Tabya'dan atıldı.

Müslümanlar için kutsal ayın gelişi ramazan topunun atılmasıyla tüm şehre duyuruldu.

Osmanlı döneminden beri devam eden adetlerden olan ramazan topu atma geleneği Bosna Hersek'in diğer şehirlerinde olduğu gibi Saraybosna'da da devam ediyor.

Topçu, ramazanın her günü iftar vaktinde geleneksel kıyafetleri ve başında fesiyle topunu ateşliyor.

SARAYBOSNA - Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da ilk ramazanın topu atıldı
SARAYBOSNA - Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da ilk ramazanın topu atıldı
SARAYBOSNA - Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da ilk ramazanın topu atıldı
SARAYBOSNA - Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da ilk ramazanın topu atıldı
SARAYBOSNA - Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da ilk ramazanın topu atıldı
SARAYBOSNA - Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da ilk ramazanın topu atıldı
SARAYBOSNA - Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da ilk ramazanın topu atıldı
SARAYBOSNA - Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da ilk ramazanın topu atıldı

YORUMLAR
500
SARAYBOSNA - Türkiye Maarif Vakfının Bosna Hersek'teki okulları ramazanı konserle karşıladı SARAYBOSNA - Türkiye Maarif Vakfının Bosna Hersek'teki okulları ramazanı konserle karşıladı Saraybosna'da ramazanın gelişi dolayısıyla hurma ve imsakiye dağıtıldı Saraybosna'da ramazanın gelişi dolayısıyla hurma ve imsakiye dağıtıldı

Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel SARAYBOSNA - Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da ilk ramazanın topu atıldı - Son Dakika


Son Dakika
22:24 88 yıl sonra Ayasofya-i Kebir Camii'nde ilk teravih namazı kılındı, meydan doldu taştı!
22:16 Ermenista'nın SİHA'larına verdiği isim sosyal medyada dalga konusu oldu
22:02 6 gün önce evden çıkmıştı! 19 yaşındaki gençten haber alınamıyor
21:54 Ethem Sancak'ın istifasını verdiği iddia edildi!
21:49 Beşiktaş taraftarı, Vodafone Park'a akın etti!
21:28 Sevim Emre, Cüneyt Arkın'ın kitaplarını toplattırmaktan vazgeçtiğini ifade etti
21:09 Messi'yi gönderecek olan PSG, daha bomba bir transfer yapıyor
21:02 OGM, hafta sonu için "Orman yangını riskimiz yüksek" uyarısında bulundu!
20:27 2022 Dünya Kupası'nda gruplar belli oldu!
20:15 Nisan ayının ilk günü koronavirüs nedeniyle 45 kişi vefat etti, 13 bin 367 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.04.2022 22:35:57. #1.11#
SON DAKİKA: SARAYBOSNA - Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da ilk ramazanın topu atıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement