Bosna Hersek'te, Türkiye'den 15 hastanenin katıldığı Sağlık Turizmi Fuarı başladı - Son Dakika
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Bosna Hersek'te, Türkiye'den 15 hastanenin katıldığı Sağlık Turizmi Fuarı başladı

26.08.2022 14:41
Bosna Hersek'te, Türkiye'den 15 hastanenin katıldığı Sağlık Turizmi Fuarı başladı

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da, Türkiye'den 15 hastanenin katıldığı 3. Sağlık Turizmi Fuarı kapılarını ziyaretçilere açtı.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da, Türkiye'den 15 hastanenin katıldığı 3. Sağlık Turizmi Fuarı kapılarını ziyaretçilere açtı.

Başkentteki bir otelin konferans salonunda düzenlenen ve yarın sona erecek fuarda, sağlık sektörüne dair son teknoloji ve tedavi yöntemleri tanıtılırken, Türkiye'den gelen doktorlar da ziyaretçileri bilgilendiriyor.

Fuarın açılışına katılan Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Sadık Babür Girgin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Türkiye, sağlık alanında çok büyük reformlar yaptı ve dünyaya bu konuda hizmet veriyor. Bugün burada, üniversite hastaneleri, vakıf hastaneleri ve özel hastaneler temsil ediliyor. Bu bakımdan (fuarın) faydalı olduğunu düşünüyorum." dedi.

Saraybosna Üniversitesi Klinik Merkezi (KCUS) Müdürü Sebija İzetbegovic, Bosna Hersek ve Türkiye arasında sağlık alanında yapılan iş birliklerinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. İzetbegovic, bu tür fuarların iki ülke arasında bağlantının sağlanması adına büyük bir fırsat oluşturduğunu kaydetti.

Kocaeli Ticaret Odası Başkan Vekili Hüseyin Gezer de "Bu fuara birçok hastane bireysel olarak katılmaktaydı. Biz de ilimizi temsil etmek adına katılma kararı aldık. İlimizi, doğal güzelliklerimizi ve hastanelerimizi burada tanıtmak istedik." diye konuştu.

Bezmialem Vakıf Üniversitesi Hastanesinden Sedat Ziyade, "Bosna Hersek'ten son yıllarda, Türkiye'ye ciddi bir hasta akımı var. Biz de kendi üniversitemizi tanıtmak için buraya geldik." ifadesini kullandı.

???????İlk kez 2019'da düzenlenen ve 2020'de salgın nedeniyle iptal edilen fuar, ücretsiz ziyaret edilebiliyor.

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Kaynak: AA

Saraybosna, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bosna Hersek'te, Türkiye'den 15 hastanenin katıldığı Sağlık Turizmi Fuarı başladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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