Saraybosna'daki yeni tramvay hattını Türk firmaları yapacak - Son Dakika
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Saraybosna'daki yeni tramvay hattını Türk firmaları yapacak

19.09.2022 18:04
Saraybosna'daki yeni tramvay hattını Türk firmaları yapacak

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki yeni tramvay hattının inşaatını iki Türk firması üstlendi.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki yeni tramvay hattının inşaatını iki Türk firması üstlendi.

Saraybosna'da 22,9 kilometre uzunluğundaki mevcut Başçarşı-Ilidza tramvay hattına ek olarak yapılması planlanan 12,9 kilometre uzunluğundaki Ilidza-Hrasnica hattını Yapı Merkezi İnşaat Sanayi ve Yapıray Demiryolu İnşaat Sistemleri inşa edecek.

Saraybosna Kantonu Ulaşım Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, tramvay hattının yapımına ilişkin açılan ihalenin tamamlandığına işaret edilerek, hattın iki başarılı Türk firması tarafından yapılacağı bildirildi.

Açıklamada, Saraybosna Kantonu Ulaşım Bakanı Adnan Seta'nın firma yetkilileriyle bir araya geldiği belirtilerek, Seta'nın, "Hrasnica'ya kadar tramvay hattı artık bir efsane değil. Bu Saraybosna için büyük bir proje" ifadelerine yer verildi.

Saraybosna'yı uçtan uca birbirine bağlayacak tramvay hattı mevcut Ilidza durağından devam edecek şekilde inşa edilecek. Yeni hat uzunluğu 12,9 kilometre olarak bildirilirken, hat üzerinde 20 durak ve 2 dönüş noktası yapılacağı kaydedildi.

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'Avrupa'nın Kudüs'ü' Saraybosna'da Müslüman, Hristiyan ve Yahudiler huzur içinde yaşıyor 'Avrupa'nın Kudüs'ü' Saraybosna'da Müslüman, Hristiyan ve Yahudiler huzur içinde yaşıyor
Kaynak: AA

Saraybosna, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Saraybosna'daki yeni tramvay hattını Türk firmaları yapacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Saraybosna'daki yeni tramvay hattını Türk firmaları yapacak - Son Dakika
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