Bosna Hersek'in beş asırlık Zupa Camisi, Türk Dünyası Belediyeler Birliğinin desteğiyle restore edilecek - Son Dakika

Bosna Hersek'in Trebinje şehrinde 16. yüzyılın ilk yarısında inşa edilip asırlara meydan okuyan Zupa Camisi, Türk Dünyası Belediyeler Birliğinin (TDBB) desteğiyle onarılacak.

Beş asır boyunca türlü zorluklarla karşı karşıya kalan, inşa edildiği mevkiden başka bir yere taşınan, defalarca yıkılıp onarılan cami, yeniden onarılmayı bekliyor.

Trebinje İslam Birliği Meclisi Başimamı Sadik Fazlagic, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bosna Hersek'in güneyinin en uç noktasında yer alan Zupa Camisi'nin, Trebinje'nin en eski camilerinden biri olduğu söyledi.

Osmanlı sultanlarından I. Ahmed döneminde inşa edilen caminin birçok kez hasar gördüğünü anımsatan Fazlagic, her seferinde cemaatin destekleriyle onarılarak yeniden ayağa kaldırıldığını belirtti.

Caminin bugünkü yerine, 19. yüzyılın ortalarında taşındığını aktaran Fazlagic, "Caminin minaresi bu bölgede inşa edilmesi planlanan demir yoluna engel oluyordu. Bu nedenle yıkılıp bugün bulduğu mevkiye taşındı." dedi.

Fazlagic, caminin en son Bosna Savaşı sırasında 1993 yılında Sırp birliklerinin saldırısında yıkıldığına dikkati çekerek "Cami, Sırpların saldırısından sonra onarılarak 25 Temmuz 2010 tarihinde yeniden ibadete açıldı. O günden bugüne ülkemizin güneyinin en uç noktasında bulunan bu caminin minaresinden ezan, tekbir ve salavat sesleri yükseliyor." diye konuştu.

Son onarımın ardından caminin çatısında hasar meydana geldiğini anlatan Fazlagic, Trebinje İslam Birliği Meclisi ile Zupa cemaatinin su akıtan çatının onarımı için yardım kampanyası başlattığını ifade etti.

Zupa sakinlerinden Adnan Bijedic de asırlardır ayakta kalmayı başaran caminin, Zupa cemaatinin gururlu ve kararlı duruşunu simgelediğini söyledi.

TDBB'nin temmuz ayı yönetim kurulu toplantısında, Zupa Camisi'nin çatı restorasyonunun, Trebinje İslam Birliği Meclisinin talebi üzerine, TDBB ile Konya'nın Karatay Belediyesi iş birliğinde gerçekleştirilmesine karar verilmişti.