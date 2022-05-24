Bosna Hersek'in Bihac şehrindeki fabrikada yangın çıktı - Son Dakika
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Bosna Hersek'in Bihac şehrindeki fabrikada yangın çıktı

24.05.2022 10:26
Bosna Hersek'in Bihac şehrindeki fabrikada yangın çıktı

Bosna Hersek'in Bihac şehrindeki strafor üretim fabrikasında yerel saatle 07.00'de yangın çıktı.

Bosna Hersek'in Bihac şehrindeki strafor üretim fabrikasında yerel saatle 07.00'de yangın çıktı.

Una-Sana Kantonu Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Adnan Beganovic, yaptığı açıklamada, fabrikada sebebi henüz bilinmeyen büyük çaplı bir yangının çıktığını söyledi.

Beganovic, "Fabrika içerisinde doğal gaz tesisatı olduğu bilgisine sahip olduğumuz için fabrika çevresindeki vatandaşlar tahliye edildi." dedi.

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahale etmek için hemen olay yerine geldiğini aktaran Beganovic, yangının tüm fabrika binasını sardığını ve zararın yüksek oranda olduğunu dile getirdi.

Beganovic, herhangi bir can kaybının yaşanmadığını kaydetti.

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Kaynak: AA

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