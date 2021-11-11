Bosna Hersek'in Brcko kentinde Hilye-i Şerif sergisi açıldı - Son Dakika

Bosna Hersek'in Brcko kentinde Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ve Preporod Boşnak Kültür Derneği iş birliğinde Hilye-i Şerif sergisi açıldı.

Brcko'daki İslahiyet Evi'nde açılan sergiye katılan Saraybosna YEE Müdürü Mehmet Akif Yaman, YEE'nin 2009'dan bu yana Türkçe kurslarının yanı sıra kültür ve sanat alanında da farklı projeler ürettiğini ifade ederek, Bosna Hersek'teki kurum ve kuruluşların proje ve faaliyetlerine de destek ve katkı sağlamaya gayret ettiğini belirtti.

Saraybosna YEE Kültür ve Sanat Koordinatörü Samed Pasalic de hilye geleneğinin, sanatçıların Hz. Peygamber'e sevgilerini ifade etme ihtiyaçlarından kaynaklandığını söyledi.

Boşnak resim sanatçısı İlhana Latifovic ise hat sanatının dünyayı huzur iklimiyle kuşatan yepyeni bir soluk olduğunu ifade etti.

Sergi, 23 Kasım'a kadar ziyaret edilebilecek.