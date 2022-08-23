Bosna Savaşı'nda öldürülen kişiye ait kalıntılar çıkarıldı - Son Dakika
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Bosna Savaşı'nda öldürülen kişiye ait kalıntılar çıkarıldı

23.08.2022 16:46
Bosna Savaşı'nda öldürülen kişiye ait kalıntılar çıkarıldı

Bosna Hersek'in Foca şehri yakınlarındaki Kacelj bölgesinde, 1992-1995 Bosna Savaşı sırasında öldürülen en az bir kişinin kalıntıları çıkarıldı.

Bosna Hersek'in Foca şehri yakınlarındaki Kacelj bölgesinde, 1992-1995 Bosna Savaşı sırasında öldürülen en az bir kişinin kalıntıları çıkarıldı.

Bosna Hersek Kayıp Kişiler Enstitüsünce yapılan açıklamada, Foca şehri yakınlarındaki Kacelj bölgesinde bulunan ve en az bir kurbana ait olduğu düşülen kalıntıların 1992'de kaybolan Boşnak sivil ya da sivillere ait olduğu, adli işlem yapılmak üzere Gorazde kentine nakledildiği, ayrıca DNA analizi ile kurbanın kimliğinin belirlenmesi için kemik örneklerinin alınacağı kaydedildi.

Açıklamada, kazılarda kemik kalıntılarının yanı sıra kurbanlara ait olduğu düşünülen, ayakkabı ve anahtar gibi şahsi eşyaların da bulunduğu ifade edilirken, kazı çalışmaları, Bosna Hersek Mahkemesinin talebi üzerine, Bosna Hersek Savcılığı tarafından takip edildi.

1 Mart 1992'de başlayan Bosna Savaşı, 14 Aralık 1995'e kadar sürdü

Sırp meclisi, 21 Aralık 1991'de Yugoslavya içinde federal bir yapı olarak Bosna Hersek Sırp Cumhuriyeti'nin kurulması ve aynı zamanda Krajina Sırp Cumhuriyeti'nin tanınması kararı aldı. Bu karar temelinde, 9 Ocak 1992'de Bosna Hersek Sırp Halkı Cumhuriyeti ilan edildi.

Bosna Hersek'in 29 Şubat-1 Mart 1992 tarihlerinde yapılan referandum sonucunda bağımsızlığını ilan etmesinin ardından Sırpların kontrolündeki Yugoslav ordusu ve Sırp paramiliter birlikler, Müslüman Boşnaklara karşı etnik temizlik başlattı.

14 Aralık 1995'e kadar süren Bosna Savaşı'nda 100 binden fazla kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 2 milyon kişi göç etmek zorunda kaldı.

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Kaynak: AA

Aralık, Güncel, Son Dakika

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