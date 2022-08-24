Bosna Savaşı'nda öldürülen en az bir kişinin daha kalıntıları çıkarıldı - Son Dakika
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Bosna Savaşı'nda öldürülen en az bir kişinin daha kalıntıları çıkarıldı

24.08.2022 16:18
Bosna Savaşı'nda öldürülen en az bir kişinin daha kalıntıları çıkarıldı

Bosna Hersek'in Kiseljak Belediyesi yakınlarındaki Grahovci bölgesinde, 1992-1995 Bosna Savaşı sırasında öldürülen en az bir kişinin daha kalıntıları çıkarıldı.

Bosna Hersek'in Kiseljak Belediyesi yakınlarındaki Grahovci bölgesinde, 1992-1995 Bosna Savaşı sırasında öldürülen en az bir kişinin daha kalıntıları çıkarıldı.

Bosna Hersek Kayıp Kişiler Enstitüsünce yapılan açıklamada, Kiseljak Belediyesi yakınlarındaki Grahovci bölgesinde bulunan ve en az bir kurbana ait olduğu değerlendirilen kalıntıların 1993'te kaybolan Boşnak sivil ya da sivillere ait olduğu, adli işlem yapılmak üzere Visoko Şehir Mezarlığı'na nakledileceği ayrıca DNA analizi ile kurbanın kimliğinin belirlenmesi için kemik örneklerinin alınacağı kaydedildi.

Kazı çalışmaları, Bosna Hersek Mahkemesinin talebi üzerine, Bosna Hersek Savcılığı tarafından takip edildi.

Ülkedeki Foca şehri yakınlarındaki Kacelj bölgesinde dün yapılan kazı çalışmalarında da en az bir kişiye ait olduğu değerlendirilen kalıntılar çıkarılmıştı.

1992'de öldürülen Boşnak sivil ya da sivillere ait olduğu tahmin edilen kalıntıların, Gorazde kentine nakledileceği ve DNA analizi ile kimliğinin belirlenmesi için kemik örneklerinin alınacağı kaydedilmişti.

1 Mart 1992'de başlayan Bosna Savaşı, 14 Aralık 1995'e kadar sürdü

Sırp meclisi, 21 Aralık 1991'de Yugoslavya içinde federal bir yapı olarak Bosna Hersek Sırp Cumhuriyeti'nin kurulması ve aynı zamanda Krajina Sırp Cumhuriyeti'nin tanınması kararı aldı. Bu karar temelinde, 9 Ocak 1992'de Bosna Hersek Sırp Halkı Cumhuriyeti ilan edildi.

Bosna Hersek'in 29 Şubat-1 Mart 1992 tarihlerinde yapılan referandum sonucunda bağımsızlığını ilan etmesinin ardından Sırpların kontrolündeki Yugoslav ordusu ve Sırp paramiliter birlikler, Müslüman Boşnaklara karşı etnik temizlik başlattı.

14 Aralık 1995'e kadar süren Bosna Savaşı'nda 100 binden fazla kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 2 milyon kişi göç etmek zorunda kaldı.

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Kaynak: AA

Aralık, Güncel, Son Dakika

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