Bosna Hersek'teki Una Milli Parkı, turistlerin akınına uğruyor

Bosna Hersek'in kuzeybatısındaki Bihac kentinde bulunan ve doğanın en güzel renklerini içinde barındıran Una Milli Parkı, ziyaretçilerin akınına uğruyor.

???????Bosna Hersek'te koruma altına alınan milli parktaki şelale ve Una Nehri, hem yerli hem de yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

Martin Brod ve Strbacki Buk şelalerine ev sahipliği yapan park ülkede en çok ziyaret edilen turistik alanlar arasında yer alıyor.

Bosna Hersek'te 2008'de kurulan park, ziyaretçilerine balık tutma, bisiklete binme ve yürüyüş yapma imkanı sunuyor.

Una Milli Parkı, birçok balık ve kuş türüne de ev sahipliği yaparken, "Avrupa'nın en güzel doğal alanları" arasında gösteriliyor.???????