Bosna Hersek'in Mostar şehrinde 12 yıl sonra yerel seçim yapılacak - Son Dakika

Bosna Hersek'in Mostar şehrinde 12 yıl sonra yerel seçim yapılacak

19.12.2020 11:09
Bosna Hersek'in Mostar şehrinde 12 yıl sonra yerel seçim yapılacak, System.String[]

Bosna Hersek'in Mostar şehrinde şehrin statüsü ile ilgili siyasi anlaşmazlıklar nedeniyle 12 yıldır yapılamayan yerel seçim 20 Aralık Pazar günü yapılacak.

Bosna Hersek'in Mostar şehrinde şehrin statüsü ile ilgili siyasi anlaşmazlıklar nedeniyle 12 yıldır yapılamayan yerel seçim 20 Aralık Pazar günü yapılacak.

Ülkenin diğer şehirlerinde 15 Kasım'da yapılan yerel seçimlerden farklı olarak Mostar'da yarın yapılacak seçimde, 100 bin 864 kayıtlı seçmen oy kullanabilecek.

12 yıl aradan sonra yapılacak seçimde, 35 sandalyeli Şehir Konseyi üyeliği için 22 siyasi parti, 4 bağımsız aday, 4 ittifak ve bağımsız listeden 370 aday yarışacak.

Merkez Seçim Komisyonundan (CIK) yapılan açıklamada, 17 ülkede yaşayan Mostar kayıtlı 3 bin 985 seçmenin de posta yoluyla oy kullanabileceği bildirilirken, seçimde 1717 gözlemcinin görev alacağı ifade edildi.

Salgın tedbirlerine riayet edilerek yerel saatle 07.00'da başlayacak oy kullanma işlemi 19.00'da sona erecek.

Son yerel seçim 2008'de yapıldı

Bosna'daki savaşın (1992-1995) ardından 6 belediyeye bölünen Mostar şehri, bu şekilde yönetiliyordu. Şehirdeki bölünmüşlüğü sonlandırmak üzere dönemin Bosna Hersek Yüksek Temsilcisi Paddy Ashdown tarafından 2004'te hazırlanan Mostar Statüsü ile şehir tek belediye haline getirildi. Yeni statüye göre, icranın başı belediye başkanı, yasama organı ise Şehir Konseyi oldu. Ancak bu düzenlemenin Hırvatların karşı çıkması nedeniyle hala onaylanamaması, şehirdeki birçok konunun "kilitlenmesine" neden oldu.

Mostar'da, şehir statüyle ilgili sorun yüzünden 2008'den beri yerel seçim yapılamıyordu.

Geçen haziran ayında siyasi partilerin sağladığı anlaşma sonucu, yeni statüye göre Mostar şehri 6 seçim bölgesine ayrılırken, seçimlere bu bölgelerden 6 liste ve bir ortak listeyle gidilmesi kararlaştırıldı.

Önce 6 seçim bölgesinden 22, ortak listeden ise 13 Şehir Konseyi üyesi belirlenecek, daha sonra ise konsey üyeleri yeni belediye başkanını seçecek.

Yerel Seçim, Mostar, Aralık, Pazar, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bosna Hersek'in Mostar şehrinde 12 yıl sonra yerel seçim yapılacak - Son Dakika


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