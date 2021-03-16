SARAYBOSNA - Bosna Hersek'in salgın ve göçmen kriziyle mücadelesine Macaristan'dan destek - Son Dakika

SARAYBOSNA - Bosna Hersek'in salgın ve göçmen kriziyle mücadelesine Macaristan'dan destek

16.03.2021 18:27

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, göçmen kriziyle mücadeleye katkı sağlamak amacıyla Bosna Hersek'e sınır polisleri göndermeye hazır olduklarını ifade etti.

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, göçmen kriziyle mücadeleye katkı sağlamak amacıyla Bosna Hersek'e sınır polisleri göndermeye hazır olduklarını ifade etti.

Sırbistan'ın ardından bölge ülkelerinden Bosna Hersek'i de ziyaret eden Macar bakan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında ülkesinin Bosna Hersek'e gönderdiği 40 bin adet PCR test yardımını teslim etti.

Başkent Saraybosna'daki havalimanında gerçekleştirilen teslimin ardından Dışişleri Bakanlığına geçen Szijjarto, burada Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Bisera Turkovic'le bir araya geldi.

Szijjarto, düzenlenen ortak basın toplantısında, Batı Balkanlar'daki barış, güvenlik ve kalkınmanın önemine işaret ederek, "Avrupa Birliğine (AB) üyelik sürecinizin hızlandırılması gerektiğini biliyoruz. Çünkü sizin güvenlik ve kalkınmanız, bizim de güvenliğimiz ve kalkınmamızdır." dedi.

Batı Balkanlar'ın hem göçmen krizi hem de Kovid-19 salgını nedeniyle baskı yaşadığını aktaran Szijjarto, "Artık Batı Balkanlar'a desteği konuşmanın zamanı değil. Brüksel'in somut adımlar atmasının zamanı." diye konuştu.

PCR teslerinin yanında aşı yardımı da yapabilmeyi istediklerini, ancak Brüksel'deki merkezi aşı tedarikinin başarısız olduğunu kaydeden Macar bakan, "Biz de imzaladığımız miktarlardan çok daha az doz alıyoruz. Bizi kurtaran doğudan sipariş ettiğimiz aşılar oldu." dedi.

Szijjarto, Bosna Hersek'in düzensiz göçmenler meselesiyle karşı karşıya olduğunu ve yasa dışı geçişlerin salgının yayılmasına da zemin hazırladığını ifade ederek, "Macaristan, Bosna Hersek'e sınırlarını koruması için 15 kişilik bir sınır polisi birliği göndermeye hazır." diye konuştu.

Turkovic de Macaristan'ın NATO ve AB'ye üyelik süreçlerinde yaşadığı tecrübeleri Bosna Hersek'le paylaştığını aktararak, "Ekonomik ilişkileri geliştirmemiz çok önemli. Ekonomi forumları ve iş adamlarının katılımıyla Macaristan dış pazarında yerimizi almak istiyoruz." dedi.

Dünya Sağlık Örgütünün düşük ve orta gelirli ülkelerin aşılara eşit erişimini sağlamayı amaçlayan Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programının (COVAX) aşı tedariki noktasında zayıf kaldığını kaydeden Turkovic, "Parasını ödediğimiz ve siparişlerini verdiğimiz aşıları daha teslim alamadık. Aşı dağıtımının doğru ve adaletli olması gerektiği kanaatindeyim." ifadelerini kullandı.

SARAYBOSNA - Bosna Hersek'in salgın ve göçmen kriziyle mücadelesine Macaristan'dan destek
SARAYBOSNA - Bosna Hersek'in salgın ve göçmen kriziyle mücadelesine Macaristan'dan destek
SARAYBOSNA - Bosna Hersek'in salgın ve göçmen kriziyle mücadelesine Macaristan'dan destek
SARAYBOSNA - Bosna Hersek'in salgın ve göçmen kriziyle mücadelesine Macaristan'dan destek

Macaristan, Saraybosna, PCR Testi, Ticaret, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel SARAYBOSNA - Bosna Hersek'in salgın ve göçmen kriziyle mücadelesine Macaristan'dan destek - Son Dakika


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