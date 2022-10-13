Bosna Hersek'in Sırp entitesindeki tartışmalı oyların yeniden sayımı başladı

Bosna Hersek Merkez Seçim Komisyonu'nun (CIK) kararıyla, ülkenin iki entitesinden biri olan Sırp Cumhuriyeti'ndeki (RS) tartışmalı RS Başkanlığı oylarının yeniden sayımına başlandı.

Ülkede 2 Ekim Pazar günü yapılan seçimde RS Başkanlığına ilişkin oylarda, sonucu yanıltıcı kanıtlar bulunduğuna işaret edilerek sandıkların yeniden açılıp, oyların sayılmasına karar verilmesi üzerine, yeniden sayılma işlemi, ülkenin başkenti Saraybosna'daki Zetra Spor Salonu'nda başladı.

CIK Başkanı Suad Arnautovic, burada yaptığı açıklamada, oyların yeniden sayılmasının hiçbir siyasi amaç içermediğini, bunun yasa dışı bir eylem olmadığını ve bu işlemin "kamuoyuna açık bir şekilde" yapıldığını kaydetti.

CIK, 10 Ekim'de düzenlenen oturumunda tartışmalı RS Başkanlığı oylarını yeniden sayma kararı aldığını açıklamıştı.

RS Başkanlığı tartışması

RS Başkanlığı için yarışan iki aday Bağımsız Sosyal Demokratlar Birliği (SNSD) Başkanı Milorad Dodik ve Demokratik İlerleme Partisi (PDP) adayı Jelena Trivic arasında seçimi "biz kazandık" yarışı yaşanmıştı.

Seçim akşamı iki parti kanadı da kendi adaylarının seçimi kazandığına dair açıklamalar, Dodik de Trivic de zafer konuşması yapmıştı.

CIK'in yayımladığı resmi olmayan sonuçlara göre, Dodik'in seçimi önde tamamlayarak yeni RS Başkanı olduğu açıklanmıştı.

Tüm bu yaşananlar üzerine RS'deki muhalefet partileri Dodik'in seçimi "hileyle" kazandığını belirterek oyların yeniden sayılması için CIK'e başvurmuştu.

Muhalefet partileri binlerce kişinin katılımıyla perşembe ve pazar akşamları da protestolar düzenlemişti.