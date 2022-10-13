Bosna Hersek'in Sırp entitesindeki tartışmalı oyların yeniden sayımı başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Bosna Hersek'in Sırp entitesindeki tartışmalı oyların yeniden sayımı başladı

13.10.2022 18:53
Bosna Hersek'in Sırp entitesindeki tartışmalı oyların yeniden sayımı başladı

Bosna Hersek Merkez Seçim Komisyonu'nun (CIK) kararıyla, ülkenin iki entitesinden biri olan Sırp Cumhuriyeti'ndeki (RS) tartışmalı RS Başkanlığı oylarının yeniden sayımına başlandı.

Bosna Hersek Merkez Seçim Komisyonu'nun (CIK) kararıyla, ülkenin iki entitesinden biri olan Sırp Cumhuriyeti'ndeki (RS) tartışmalı RS Başkanlığı oylarının yeniden sayımına başlandı.

Ülkede 2 Ekim Pazar günü yapılan seçimde RS Başkanlığına ilişkin oylarda, sonucu yanıltıcı kanıtlar bulunduğuna işaret edilerek sandıkların yeniden açılıp, oyların sayılmasına karar verilmesi üzerine, yeniden sayılma işlemi, ülkenin başkenti Saraybosna'daki Zetra Spor Salonu'nda başladı.

CIK Başkanı Suad Arnautovic, burada yaptığı açıklamada, oyların yeniden sayılmasının hiçbir siyasi amaç içermediğini, bunun yasa dışı bir eylem olmadığını ve bu işlemin "kamuoyuna açık bir şekilde" yapıldığını kaydetti.

CIK, 10 Ekim'de düzenlenen oturumunda tartışmalı RS Başkanlığı oylarını yeniden sayma kararı aldığını açıklamıştı.

RS Başkanlığı tartışması

RS Başkanlığı için yarışan iki aday Bağımsız Sosyal Demokratlar Birliği (SNSD) Başkanı Milorad Dodik ve Demokratik İlerleme Partisi (PDP) adayı Jelena Trivic arasında seçimi "biz kazandık" yarışı yaşanmıştı.

Seçim akşamı iki parti kanadı da kendi adaylarının seçimi kazandığına dair açıklamalar, Dodik de Trivic de zafer konuşması yapmıştı.

CIK'in yayımladığı resmi olmayan sonuçlara göre, Dodik'in seçimi önde tamamlayarak yeni RS Başkanı olduğu açıklanmıştı.

Tüm bu yaşananlar üzerine RS'deki muhalefet partileri Dodik'in seçimi "hileyle" kazandığını belirterek oyların yeniden sayılması için CIK'e başvurmuştu.

Muhalefet partileri binlerce kişinin katılımıyla perşembe ve pazar akşamları da protestolar düzenlemişti.

YORUMLAR
500
Bosna Hersek'in Sırp entitesindeki tartışmalı oylar 13 Ekim'de yeniden sayılacak Bosna Hersek'in Sırp entitesindeki tartışmalı oylar 13 Ekim'de yeniden sayılacak
Kaynak: AA

Saraybosna, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bosna Hersek'in Sırp entitesindeki tartışmalı oyların yeniden sayımı başladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
18:31 AEK Larnaca-Fenerbahçe maçında Arda Güler sürprizi! İlk 11'ler netleşti
17:45 Bakan Yanık, üniversite öğrencilerine yapılacak ulaşım desteğinin detaylarını paylaştı! İşte kişi başı alınacak ödeme
17:33 Sosyal medya düzenlemesinde tartışmalara sebep olan 29. madde TBMM Genel Kurulu'ndan geçti
17:24 Fenerbahçe'de Arda Güler tehlikesi! Rekor kazanç hesaplanırken yok pahasına gidebilir
17:22 Müzisyen Doğukan Manço'dan babasıyla ilgili düzenlenen gece sebebiyle yapımcı Polat Yağcı'ya sert tepki!
17:18 Romantik esnafın "Zeynep dönene kadar dükkan kapalı" afişi herkesi duygulandırdı
17:02 Türkiye'nin yerli keskin nişancı tüfeği TSK'ya teslim edildi: Hedefinden canlı çıkan olmaz
16:50 Galatasaray'ın İspanyol yıldızı Mata, uzun saçlı halini paylaştı: Türkiye'de her şey yolunda
16:31 Kremlin Sözcüsü Peskov açıkladı! Türk Akımı'nı patlatmaya çalışan sabotajcılar tutuklandı
15:28 UEFA'dan Fenerbahçe ve Trabzonspor'a ceza geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2022 19:06:42. #1.13#
SON DAKİKA: Bosna Hersek'in Sırp entitesindeki tartışmalı oyların yeniden sayımı başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement