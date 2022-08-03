Bosna Hersek'in sahil kenti Neum'daki orman yangını sürüyor

Bosna Hersek'in tek sahil kenti Neum'da dün başlayan orman yangınını söndürme çalışmaları bugün de devam ediyor.

Hersek-Neretva Kantonu Sivil Savunma İdaresince yapılan açıklamada, kentteki şiddetli rüzgar nedeniyle hızla yayılan yangına çevre illerden itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği, yangının dün öğleden sonra çamlık alana sıçradığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, Neum'a giden yollardan birinin dün ulaşıma tamamen kapandığı ancak yapılan çalışmalar sonrası bu yolun tekrar açıldığı belirtilirken, yangın söndürme çalışmalarına Bosna Hersek Silahlı Kuvvetleri helikopterleri ve Hırvatistan'a ait Canadair yangın söndürme uçaklarının da katıldığı ifade edildi.